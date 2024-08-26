منظمة الجهاد اليهودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 26/8/2024
ايتمار بن غفير يؤيد الإرهابيين اليهود. القوة، الصلاحيات والمقدرات التي توجد في يديه بصفته وزير
الأمن القومي يوجهها لحماية الإرهابيين اليهود. لا مجال للتشوش: الإرهابيون اليهود هم الذراع العسكرية لمنظمة بن غفير هو عضو فيها، وهو يمثل في الحكومة مصالحهم. بن غفير يجلس في الحكومة، لكنه موالٍ لفكرة أكبر منها، وفي الاختيار بين ولائه للدولة وبين ولائه لبلاد إسرائيل الكاملة وللكهانية يختار الثاني.
أحد الإرهابيين اليهود الذين يتمتعون برعاية بن غفير هو قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن اوليئيل.
في الأشهر الأخيرة حظي بن اوليئيل في سجن ايالون بزيارتين ممن لا يقل عن مأمور السجون كوبي يعقوبي. إن زيارة مأمور السجون لسجين أمني تعتبر أمرا شاذا.
من يتساءل ماذا للمأمور وإرهابي يهودي يسأل السؤال غير الصحيح. السؤال هو ما ليعقوبي وللوزير الكهاني. عندما يُسأل السؤال الصحيح، يتضح عمق تسلل الإرهاب اليهودي إلى الحكومة: في الماضي كان يعقوبي السكرتير الأمني لبن غفير، عمل على تخفيف الشروط الاعتقالية لبن اوليئيل ومعتقلين وسجناء أمنيين يهود آخرين، بناء على طلب بن غفير، وهو نفسه كان محامي بن اوليئيل.
رئيس قيادة بن غفير، حنمئيل دوفمن هو أيضا عضو آخر في الشبكة الكهانية، التقى بن اوليئيل.
فضلا عن ذلك حظي بن اوليئيل بنوع من "منظومة دعم نفسي" بما في ذلك احاديث مع حاخامين في الصهيونية الدينية – وبينهم الحاخام دوف ليئور، من قادة التيار اليميني المتطرف وحاخام بن غفير.
في الجهاد اليهودي– الذي بن اوليئيل هو من أبطاله – يوجد أعضاء كثيرون؛ يوجد له أناس في الميدان، حاخامون، شخصيات في مواقع قوة في مؤسسات الدولة، وهو ممثل في الحكومة وفي الكنيست أيضا. وها هي بضعة أسماء أعضاء الشبكة: بن اوليئيل، دورفمن، يعقوبي، الحاخام ليئور، بن غفير والنائب ليمور سون هار ميلخ من حزبه. في أيلول الماضي وصفت سور هار ميلخ بن اوليئيل بأنه "ولي قديس يعاني من أجل كل شعب إسرائيل"، بعد أن زارته في زنزانته بكونها نائبة.
قل لي من أبطالك أقل لك من أنت. بن اوليئيل أدين بقتل أبناء عائلة دوابشة– رضيع ابن سنة ونصف ووالديه – حين ألقى زجاجة حارقة على بيتهم في قرية دوما وحرقهم حتى الموت. حكومة يجلس فيها مؤيدون لبن اوليئيل تقوّض حق دولة إسرائيل في الوجود.
MENAFN26082024000072011014ID1108602496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.