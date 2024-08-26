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منظمة الجهاد اليهودية

8/26/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 26/8/2024


ايتمار بن غفير يؤيد الإرهابيين اليهود. القوة، الصلاحيات والمقدرات التي توجد في يديه بصفته وزير الأمن القومي يوجهها لحماية الإرهابيين اليهود. لا مجال للتشوش: الإرهابيون اليهود هم الذراع العسكرية لمنظمة بن غفير هو عضو فيها، وهو يمثل في الحكومة مصالحهم. بن غفير يجلس في الحكومة، لكنه موالٍ لفكرة أكبر منها، وفي الاختيار بين ولائه للدولة وبين ولائه لبلاد إسرائيل الكاملة وللكهانية يختار الثاني.
أحد الإرهابيين اليهود الذين يتمتعون برعاية بن غفير هو قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن اوليئيل.
في الأشهر الأخيرة حظي بن اوليئيل في سجن ايالون بزيارتين ممن لا يقل عن مأمور السجون كوبي يعقوبي. إن زيارة مأمور السجون لسجين أمني تعتبر أمرا شاذا.
من يتساءل ماذا للمأمور وإرهابي يهودي يسأل السؤال غير الصحيح. السؤال هو ما ليعقوبي وللوزير الكهاني. عندما يُسأل السؤال الصحيح، يتضح عمق تسلل الإرهاب اليهودي إلى الحكومة: في الماضي كان يعقوبي السكرتير الأمني لبن غفير، عمل على تخفيف الشروط الاعتقالية لبن اوليئيل ومعتقلين وسجناء أمنيين يهود آخرين، بناء على طلب بن غفير، وهو نفسه كان محامي بن اوليئيل.
رئيس قيادة بن غفير، حنمئيل دوفمن هو أيضا عضو آخر في الشبكة الكهانية، التقى بن اوليئيل.
فضلا عن ذلك حظي بن اوليئيل بنوع من "منظومة دعم نفسي" بما في ذلك احاديث مع حاخامين في الصهيونية الدينية – وبينهم الحاخام دوف ليئور، من قادة التيار اليميني المتطرف وحاخام بن غفير.
في الجهاد اليهودي– الذي بن اوليئيل هو من أبطاله – يوجد أعضاء كثيرون؛ يوجد له أناس في الميدان، حاخامون، شخصيات في مواقع قوة في مؤسسات الدولة، وهو ممثل في الحكومة وفي الكنيست أيضا. وها هي بضعة أسماء أعضاء الشبكة: بن اوليئيل، دورفمن، يعقوبي، الحاخام ليئور، بن غفير والنائب ليمور سون هار ميلخ من حزبه. في أيلول الماضي وصفت سور هار ميلخ بن اوليئيل بأنه "ولي قديس يعاني من أجل كل شعب إسرائيل"، بعد أن زارته في زنزانته بكونها نائبة.
قل لي من أبطالك أقل لك من أنت. بن اوليئيل أدين بقتل أبناء عائلة دوابشة– رضيع ابن سنة ونصف ووالديه – حين ألقى زجاجة حارقة على بيتهم في قرية دوما وحرقهم حتى الموت. حكومة يجلس فيها مؤيدون لبن اوليئيل تقوّض حق دولة إسرائيل في الوجود.

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