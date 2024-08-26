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المفتاح للتهدئة الإقليمية.. صفقة شاملة

8/26/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس


بقلم: نوعا لنداو 26/8/2024

بالنسبة لمعظم المواطنين في إسرائيل الذين استيقظوا بعد أن تم إحباط الهجوم الصاروخي لحزب الله من الشمال، كان صباح أمس متوترا قليلا، في ظل تأهب حذر لقيادة الجبهة الداخلية في أرجاء البلاد، لكن المناخ العام كان مناخ إنجاز عسكري. حسب المستوى الأمني والمستوى السياسي فإن الجيش الإسرائيلي منع في الفجر ضرر مئات الصواريخ والمسيرات بمساعدة المعلومات الاستخبارية. الجيش أيضا قام بإحباط إطلاق عدد من الصواريخ الدقيقة التي وجهت نحو مركز البلاد، بما في ذلك نحو قواعد رئيسية في غليلوت. في الجيش نشروا بأنه في هذا الهجوم الوقائي تمت إصابة آلاف منصات الإطلاق في لبنان.
جزء من التقارير حول هذه العملية كان مشوبا كالعادة باحتفال وطني زائد ومبالغ فيه. "حزب الله يتراجع"، أعلن بانفعال موقع أخبار رائد باللغة العبرية. مواقع أخرى بالغت في وصف بطولة العملية الوقائية، في حين أنه في الحقيقة حزب الله ما يزال يهدد بالضبط كما كان في السابق شمال الدولة الفارغ من السكان. سكان غوش دان في الحقيقة تصرفوا على الأغلب كالعادة وعادوا بسرعة إلى روتين الحياة. ولكن بالنسبة لرؤساء المجالس المحلية في الشمال الذين أرسلوا رسائل غاضبة للحكومة ("عملية سلامة تل أبيب"، كما أطلقوا على العملية). هذه الحقيقة أكدت بشكل أكبر إلى أي درجة الدولة لا تنجح في إزالة التهديد المتواصل لمنطقتهم وحتى أنها لم تجعل وبحق حزب الله "يتراجع".
في الصورة الكبيرة فإن منع الهجوم المحدد من الشمال هو في نهاية الأمر إنجاز عسكري تكتيكي، لكنه محدود جدا بالنسبة لإسرائيل التي تستمر في الغرق في الوحل الإستراتيجي. حتى الآن يبدو أنه سيكون بالإمكان النجاة من هذا الوحل فقط بمساعدة صفقة دبلوماسية شاملة لإعادة المخطوفين ووقف الحرب في القطاع. لذلك، المحادثات في القاهرة، التي من الجيد أنه ذهبت إليها بعثات المفاوضات كما هو مخطط له رغم التصعيد، ما زالت المفتاح للهدوء الإقليمي.
لكن في كل ما يتعلق بالحدود في الشمال فإن المحادثات حول صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، هذا فقط هو مجرد بداية الحل. بعد ذلك سنكون بحاجة إلى تسوية دبلوماسية، بالأفعال أو بالصمت، أيضا مع حزب الله. مثلما كتب تسفي برئيل في "هآرتس" في الفترة الأخيرة، أيضا بعد التوقيع على الصفقة في القطاع فإنهم في حزب الله لا ينوون نزع سلاحهم على الفور أو الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني. إسرائيل ما تزال تحتاج عملية، فعلية ورمزية، تمكن من إعادة المواطنين إلى منطقة الشمال المهددة. على ذلك تعمل الولايات المتحدة وفرنسا في موازاة محور القاهرة بواسطة المبعوثين الخاصين.
دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي قالوا مؤخرا بأنه رغم أنه في خطاب إسرائيل الجهود لتحقيق حل للتصعيد في الشمال يثير اهتماما ونقاشا سياسيا أقل بكثير من صفقة التبادل، إلا أنها بالتأكيد تشغل المجتمع الدولي بدرجة كبيرة وراء الكواليس. الدول التي تنشغل في ذلك تحاول فهم إلى أي درجة يمكن دفع حزب الله ومن سيكون الضامن لذلك وكيف. هذه النقاشات تتعلق بالطبع بمسألة الوضع السياسي والاقتصادي لحكومة لبنان والجيش اللبناني ومكانة قوة اليونفيل الضعيفة.
في المناخ السياسي الحالي في إسرائيل لا أحد يتجرأ على التطرق إلى التفاهمات التي سيتم التوصل إليها مع لبنان، ويسمون ذلك إذا تحققت مثل هذه التفاهمات باسم "اتفاق" أو "صفقة" وأيضا ليس "تسوية". بالحد الأعلى سيسمون ذلك "تفاهمات"، وهذا أمر مشكوك فيه. إسرائيل برئاسة نتنياهو ستخفي بقدر الإمكان تدخلها في هذه المسألة ولن تكشف أولوياتها فيما يتعلق بالتسوية في الشمال. بدلا من ذلك هي ستقول بأن "الهدوء مقابل الهدوء" ليس أكثر من ذلك. بالضبط مثلما خلال سنوات كذبت حكومة نتنياهو حول المفاوضات مع حماس على وقف لإطلاق النار، التي كانت في القطاع بعد كل جولة قتالية.
السياسيون وكتاب الأعمدة في الوسط – يمين دائما يرغبون في القول بأن القوة العسكرية هي التي تخضع بدون مقابل الطرف الثاني. هذا في حين أنه لا توجد أي جولة قتال إقليمية لم تنته بشكل ما بتفاهمات دبلوماسية بوساطة دولية. وسواء اعترفت حكومة نتنياهو بذلك أم لا. هذا سيكون الحل الوحيد أيضا للتصعيد الحالي. والسؤال هو كم من الوقت وأي ثمن سيدفعه كل طرف حتى ذلك الحين.

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