انطلاقة قوية لمنتخبات الطاولة في افتتاح بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - شهد انطلاق بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي يستضيفها الاتحاد الأردني بمشاركة كبيرة وصلت ١١ دولة، ندية وإثارة.
وحملت المواجهات المقامة بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب على ٩
9 طاولات أجواء مميزة من التنافس، حيث قدم نجوم المنتخب الوطني الكثير من العروض اللافتة الانظار، تمثلت بفوز نجومه على البحرين 3-1، ثم الكويت 3-0، في الوقت الذي اجتهدت فيه الفئات العمرية بحثا عن الانتصارات.
وفاز منتخب
17 على سوريا 3-2 ثم الامارات 3-1 وفلسطين 3-0، وتجاوز منتخب 13 الإمارات 3-1 قبل الخسارة العراقية 2-3، وبذات النتيجة خسر منتخب 15 أمام العراق ٢+2-3 ثم فئة 11 أمام الكويت 2-3.
على صعيد الإناث خسر منتخب فئة 11 امام العراق 23 وتجاوز منتخب 15 السعودي 3-1، ومنتخب 17 بلقاء العراق 1-3، وبذات النتيجة خسر منتخب 13 بمقابلة السعودية 2-3 ثم السيدات الأول بخسارة من سوريا 2-3 بالخط الفاصل حتى اللحظات الأخيرة.
وتقام منافسات المسابقة المستمرة حتى السبت المقبل، بالفئات المعتمدة من قبل اتحاد غرب آسيا وهي (الفرق، الفردي، الزوجي، الزوجي المختلط) ولكافة الفئات العمرية (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال، الشبلات).
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