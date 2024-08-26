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انطلاقة قوية لمنتخبات الطاولة في افتتاح بطولة غرب آسيا

8/26/2024 3:12:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - شهد انطلاق بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي يستضيفها الاتحاد الأردني بمشاركة كبيرة وصلت ١١ دولة، ندية وإثارة.
وحملت المواجهات المقامة بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب على ٩
9 طاولات أجواء مميزة من التنافس، حيث قدم نجوم المنتخب الوطني الكثير من العروض اللافتة الانظار، تمثلت بفوز نجومه على البحرين 3-1، ثم الكويت 3-0، في الوقت الذي اجتهدت فيه الفئات العمرية بحثا عن الانتصارات.
وفاز منتخب 17 على سوريا 3-2 ثم الامارات 3-1 وفلسطين 3-0، وتجاوز منتخب 13 الإمارات 3-1 قبل الخسارة العراقية 2-3، وبذات النتيجة خسر منتخب 15 أمام العراق ٢+2-3 ثم فئة 11 أمام الكويت 2-3.
على صعيد الإناث خسر منتخب فئة 11 امام العراق 23 وتجاوز منتخب 15 السعودي 3-1، ومنتخب 17 بلقاء العراق 1-3، وبذات النتيجة خسر منتخب 13 بمقابلة السعودية 2-3 ثم السيدات الأول بخسارة من سوريا 2-3 بالخط الفاصل حتى اللحظات الأخيرة.
وتقام منافسات المسابقة المستمرة حتى السبت المقبل، بالفئات المعتمدة من قبل اتحاد غرب آسيا وهي (الفرق، الفردي، الزوجي، الزوجي المختلط) ولكافة الفئات العمرية (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال، الشبلات).

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