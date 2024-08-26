ولي العهد يتابع تدريبات النشامى تأهباً للقاء كوريا الشمالية وديا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لمواجهة كوريا الشمالية وديا، عند السابعة مساء غد الثلاثاء 27 آب على ملعب البترا، تأهبا لمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الإثنين على ملعب المباراة، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة عدد من لاعبي القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني، باستثناء بعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند السابعة مساء الخميس 29 آب، على ستاد عمان الدولي، حيث تقام المواجهتين خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل المباراتين تلفزيونيا، بالإضافة إلى إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس 5 أيلول، على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 من الشهر ذاته في ماليزيا.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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