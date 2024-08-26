ولي العهد يتابع تدريبات النشامى تأهباً للقاء كوريا الشمالية وديا



وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الإثنين على ملعب المباراة، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة عدد من لاعبي القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني، باستثناء بعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.



ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند السابعة مساء الخميس 29 آب، على ستاد عمان الدولي، حيث تقام المواجهتين خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل المباراتين تلفزيونيا، بالإضافة إلى إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.



ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس 5 أيلول، على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 من الشهر ذاته في ماليزيا.



يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.



وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.