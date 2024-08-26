حزب الله: هاجمنا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146
التاريخ
8/26/2024 3:12:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بسرب من المسيّرات المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا، مؤكدا "إصابة الأهداف بدقة".
MENAFN26082024000072011014ID1108602492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.