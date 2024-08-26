المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل أكثر من 6 آلاف مراجع خلال شهر



وقال قائد المستشفى: "إن العملية أجراها فريق طبي متخصص من جرّاحي العظام والمفاصل والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة /79، مضيفاً أن المستشفى تعامل مع 6127 حالة مختلفة خلال الشهر الحالي من بينها إجراء أكثر من 80 عملية بين الكبرى والصغرى، علاوة على التعامل مع العديد من إصابات الحرب".



وبين طبيب جراحة العظام والمفاصل، أن المريض كان يعاني من كسر غير ملتئم في عظمالفخذ الأيمن منذ 6 أشهر، وكان يعاني من تيبّس شديد في مفصل الركبة لنفس الطرف، ما أدى إلى عدم قدرته على الحركة والمشي، وأجريت له عملية جراحية مركبة تمثلت بتركيب صفيحة معدنية، إضافة إلى إجراء عملية لاسترجاع حركة المفصل (MUA) في المستشفى الميداني الأردني.



من جهتهم، عبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنين الجهود الإنسانية التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية، في التخفيف من آثار الحرب التي يتعرض لها السكان المدنيين في القطاع.



يشار إلى أن عدد المراجعين للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة منذ بداية الأحداث في السابع من تشرين الأول من العام الماضي بلغ 54970 مراجعا، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمراجعين منذ بدء مهامه عام 2009 إلى نحو 3.5 مليون مراجع.-(بترا)