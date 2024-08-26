المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل أكثر من 6 آلاف مراجع خلال شهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 أمس الأحد، عملية جراحية لتثبيت كسر في الفخذ لأحد مراجعي المستشفى، وذلك في إطار جهوده لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل في قطاع غزة.
وقال قائد المستشفى: "إن العملية أجراها فريق طبي متخصص من جرّاحي العظام والمفاصل والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة /79، مضيفاً أن المستشفى تعامل مع 6127 حالة مختلفة خلال الشهر الحالي من بينها إجراء أكثر من 80 عملية بين الكبرى والصغرى، علاوة على التعامل مع العديد من إصابات الحرب".
وبين طبيب جراحة العظام والمفاصل، أن المريض كان يعاني من كسر غير ملتئم في عظمالفخذ الأيمن منذ 6 أشهر، وكان يعاني من تيبّس شديد في مفصل الركبة لنفس الطرف، ما أدى إلى عدم قدرته على الحركة والمشي، وأجريت له عملية جراحية مركبة تمثلت بتركيب صفيحة معدنية، إضافة إلى إجراء عملية لاسترجاع حركة المفصل (MUA) في المستشفى الميداني الأردني.
من جهتهم، عبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنين الجهود الإنسانية التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية، في التخفيف من آثار الحرب التي يتعرض لها السكان المدنيين في القطاع.
يشار إلى أن عدد المراجعين للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة منذ بداية الأحداث في السابع من تشرين الأول من العام الماضي بلغ 54970 مراجعا، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمراجعين منذ بدء مهامه عام 2009 إلى نحو 3.5 مليون مراجع.-(بترا)
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