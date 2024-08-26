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إستراتيجية معرفة ما لا نريده

8/26/2024 3:12:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أننا وصلنا إلى سؤال الحسم: ما موقفنا من الانتخابات؟ من ننتخب؟ لا بل هل ننتخب؟ ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي ظل حالة التردد هذه، نحتاج نحن الناخبين للجوء لاستراتيجية ((معرفة ما لا نريده)) لنستطيع تحديد ما نريده.
((من ننتخب)) سؤال لا يتعلق بالاختيار، بل بصراع الوعي والإدراك، هذا الصراع الذي يدور الآن في ذهن كل ناخب واعٍ يملك تفكيرًا نقديًا ويبحث عن إجابة مقنعة لتساؤلاته. هو نفسه الناخب الذي يدرك أهمية التمثيل السياسي الذي يتحكم في مصير حياته اليومية، ولكنه يتردد في المشاركة في ظل فوضى الخيارات والقلق من الوقوع في مأزق تكرار الخطأ وتوقع نتيجة مختلفة!
تطبيق استراتيجية ((معرفة ما لا نريده)) يبدأ بتحديد صفات الحزب أو المترشح الذي لا نريده ثم نقوم باستبعاده؛ كمترشح البيزنس أو الخدمات على سبيل المثال، أو المترشح الذي يعتمد على البعد العائلي أو العشائري في الطرح، أو الذي لا يظهر وضوحًا في الموقف من الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، أو الآخر الذي تمتد ولاءاته لخارج حدود الدولة، أو المترشح الذي تشوب سمعته ومصداقيته الشوائب.
المرحلة التالية للاستبعاد هي مرحلة المفاضلة بين الخيارات المتبقية؛ وهي مرحلة تعتمد على التمايز بين الأحزاب والمترشحين، وهذه المسألة تقع على عاتق الأحزاب السياسية والمترشحين غير التقليديين، فليساعدوا الناخب في الخيار من خلال تحديد موقفهم وبرنامجهم بطريقة أكثر وضوحًا عما نراه الآن!
في عام 1992، خاطبت حملة المترشح الرئاسي بيل كلينتون الناخبين بالرسالة التالية: ((بيل كلينتون سيصنع التغيير ويحسن الاقتصاد، لأنه يملك القدرة على فهم الناس العاديين وطموحاتهم وآمالهم بينما بوش (أي المرشح الآخر) لا يفهمكم! لهذا السبب، سيكافح بيل كلينتون من أجل تخفيض الضرائب وتوفير المزيد من الفرص للنساء والأقليات والفقراء؛ وتوفير الرعاية الصحية بتكلفة مناسبة للجميع.))
وفي عام 2019 خاطب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الناخبين من خلال حملته قائلًا: ((لقد كان برلماننا معطلاً لفترة طويلة، ولم يكن يعمل من أجلكم. لم يكن أمامنا خيار سوى إجراء الانتخابات، لأننا كنا بحاجة إلى إخراج بريطانيا من حلقة الفشل المستمرة. سننتهي من البريكست بحلول 31 يناير. ثم سنتوجه إلى الأولويات التي تهم الناس.))
قد تبدو هذه الرسائل بسيطة، ولكنها رسائل مدروسة بعناية وحرفية عالية لتصل الناخب وتخرجه من حالة تردده وتدفعه للخروج للتصويت، ففي حالة كلينتون كانت الرسائل محددة تحسين الاقتصاد وفي حالة جونسون كانت البريكسيت أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في مواجهة الخيار الصعب، يجب على الناخبين أن يستخدموا استراتيجية ((معرفة ما لا نريده)) لتصفية الخيارات واختيار الأنسب. بينما يتعين على الحملات الانتخابية تقديم رسائل واضحة تساعد الناخبين على اتخاذ قرارات.
ما نزال أمام ناخب يدور في حلقات مفرغة من الحيرة والتردد، ورسائل سياسية ضبابية وغير واضحة ومهرجانات ومقابلات وخطابات، وكل ما تحتاجه الأحزاب والمترشحين الآن هو مساعدة الناخب في اتخاذ القرار من خلال الإجابة على سؤال واحد فقط: ((لماذا نحن وليس هم؟))

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