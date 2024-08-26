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رحلة العودة إلى السادس من أكتوبر

8/26/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الصفعة التي وجهتها حماس والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر شكلت ثقباً أسود هائلا في وجدان الإسرائيليين لدرجة انها زعزعت كل الأسس الاستراتيجية التي بنت عليها تفوقها، وهذا هو السبب الأهم في نوعية الرد الإسرائيلي والتي اتسمت بالتشنج والإحساس بالمهانة والشعور بالخطر الوجودي، لذلك تميز الرد بالقسوة والرغبة الجارفة في تدمير أي شيء وشمل ذلك الفلسطينيين العزل والذين انصب غضب وحقد دولة الاحتلال عليهم بشكل لم يسبق له مثيل عبر التاريخ، فإذا ما قورن حجم التدمير وعدد الضحايا بأي حرب أخرى لكانت المقارنة النسبية تنصب باتجاه أن ما يحدث في غزة يصل لمستوى الإبادة الجماعية بكل ما تعنيه الكلمة، رافق ذلك دعم وتواطؤ من العالم الغربي وبالذات اميركا، وذلك عندما سمحوا لإسرائيل بنزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وكانوا قبل ذلك أنكروا على الفلسطينيين حق مقاومة احتلال يجثم على صدورهم منذ عقود بينما دافعت عن إسرائيل باعتبارها مُعتدى عليها في يوم السابع من أكتوبر، هذا الدعم الغربي مكن اسرائيل من تدمير كل شيء في غزة دون ادنى رحمة.
أما المقاومة فما تزال رغم كل الضربات الإسرائيلية الموجعة والتي بلا شك أوقعت فيها الكثير وأضعفت من قدراتها العسكرية لكنها ما تزال حتى الآن قادرة على الإيقاع بقوات الاحتلال وترك جروح غائرة فيها، وهي ما تزال تمتلك الورقة الأهم وهم المحتجزون الإسرائيليون لديها، وهؤلاء بالنسبة لها ورقة الجوكر التي لا تريد الاستغناء عنها بدون تحقيق مكاسب حقيقية تتعلق بالقضايا الرئيسية والتي تشكل نقاط الخلاف وأهمها بالنسبة للفلسطينيين إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من كامل القطاع بما في ذلك محورا صلاح الدين ونتساريم، وكذلك السماح للغزيين النازحين بالعودة إلى بيوتهم في الشمال بدون اي تعقيدات أمنية إسرائيلية والسماح بإدخال المساعدات بشكل كامل بالإضافة إلى قضيتي الأسرى وإعادة إعمار غزة، هذا فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، أما بالنسبة لدولة الاحتلال فإنها تريد إطلاق مواطنيها المحتجزين ورغم ذلك ترفض انهاء الحرب او التنازل عن وجودها في محوري نتساريم وصلاح الدين وتصرّ على تفتيش النازحين بشكل فردي، وترفض الإقرار بوجود حماس سواء العسكري او السياسي في اليوم التالي لانتهاء الحرب، كما تصر على امتلاك حق الفيتو على بعض أسماء الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها، وعلى هذه المطالب تصطدم الرؤى وتتعقد المفاوضات.
إذاً نحن في مواجهة سلة كبيرة من التعقيدات التفاوضية تقف مثل الجدار الصلب أمام وقف الحرب، ومثلها عندما نكون في مواجهة رجلين يعرف كلُ منهما الآخر بشكل كبير وكل منهما يتمتع بمزايا وتعقيدات شخصية تجعله يرى الأمور من زوايا لا تعطي الوسطاء فرصة حقيقية للوصول إلى تفاهمات رغم أن على كل منهما عناصر ضاغطة كبيرة تجعله يذهب ربماً مضطراً لتسوية. فبالنسبة لنتنياهو هناك معارضة ضاغطة من قوى المجتمع الإسرائيلي السياسية والمجتمعية والتي تدفع به في اتجاه توقيع صفقة، وأضيف إليهم لاحقاً الجيش والقوى الأمنية ومثل ذلك الوضع العسكري الضاغط في شمال فلسطين، ومن جهة أخرى لديه أركان حكومته من اليمين المتطرف والذين يهددون بنسف الائتلاف الحكومي إن هو ذهب باتجاه صفقة مع حماس، أما من جهة المقاومة وحماس فالوضع الإنساني المأساوي في غزة بات عنصر ضاغط على قيادتها بالإضافة إلى الضغط من وسطاء السلام، لكن كل هذه الضغوط لم تؤد إلى تنازل أي من الرجلين، برغم أن بعض الأمل الواهي قد لاح بعد الإعلان الرئاسي الثلاثي الأميركي والمصري والقطري وما تبعه من لقاءات في قطر، إلا أنها انطفاءات اصطدمت بمقدرة نتنياهو الهائلة على وضع العراقيل.
وبسبب كل ذلك ما تزال غزة تئن وتنزف وعنوان لحظتها لم يتجاوز الدم والقبور والجوع والمرض وآخرها شلل الأطفال، وما يزال شعبها يحلم بلحظة تخلو من الزنانات والقنابل التي تعقبها وما يزال يحلم بلحظة تخلو من كل ما شاهده وعاناه خلال العشرة شهور الماضية، وما يزال يؤنّب العالم على قسوته بأنه أنكر عليه مقاومة احتلال جثثهم على صدره وشرده لعقود وعقابه أشد عقاب وصمت عن قاتله المدجج مثل صمت الميتين في القبور، ومع ذلك لا بد أن الوقت قد حان لالتقاط الأنفاس عميقاً والتفكير بطريقة ما للخلاص من هذه اللحظة الموجعة، والإعداد لجولة جديدة من النضال لكن ربما بطريقة أخرى هذه المرة، رغم أن اسرائيل وحلفاءها يرفضون حتى الآن العودة حيث ابتدأنا في السادس من أكتوبر ويجعلون الطريق اليه شاقاً ومليئاً بالموت والمعاناة بسبب خبثهم وحقدهم الذي يأبى أن ينضب.

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