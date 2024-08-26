Tuesday, 27 August 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة سيادية

8/26/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يُعدّ الشعب الأردني شعباً فتيّاً لأن نسبة الشباب فيه تزيد على 65 %، وهذا ما يتطلب الاهتمام بتلك الفئة كواجب على الدولة لكونهم يمثلون عموداً قائماً لبناء الوطن، ويجب أن يبقى دون أي اختلال أو تشوهات؛ كما أنهم قوة يجب استثمارها ليشكلوا قوة تستند إليها الدولة في كافة القطاعات والمجالات.
لقد بدأ الاهتمام بالشباب مع تأسيس الدولة من خلال مؤسسات عدة ووزارة التنمية الاجتماعية، ومن بعدها كانت اللّبنة القانونية الأساسية الأولى لذلك في العام 1968 من خلال صدور قانون رعاية الشباب، كما أنشئت مؤسسة رعاية الشباب التي حدد القانون مجالاتها وأعمالها ونشاطاتها، ومن ثم في العام 1977 أصبحت المؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب ومن ثم تحولت إلى وزارة الشباب والرياضة في عدة حكومات حتى العام 2001، حيث تشكل المجلس الأعلى للشباب الذي أصبح الخلف القانوني للوزارة وبقي قائماً حتى العام 2016 عندما أعيد العمل بهذه الوزارة بموجب نظام التنظيم الإداري رقم 78 لسنة 2016.
يجب أن تكون وزارة الشباب والرياضة التي تُعنى بالشباب الأردني بمصاف الوزارات السيادية وليست وزارة على الهامش أو (تكملة عدد) عند تشكيل الحكومات، فمن حيث الاهتمام لأسباب عديدة يُفترض أن تكون لها صلاحيات واسعة ومهام وبرامج جمّة تخدم الدولة والمجتمع، ومن المفترض كذلك تفعيلها لتصبح أكثر نشاطاً من أجل محاولة المساعدة لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى ضرورة عملها كشريك مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات سواءً كانت الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، كما يجب تعزيز دور المراكز الشبابية لخدمة المجتمع والأسرة، بالإضافة إلى أدوارها في جذب الشباب وتوجيههم وحمايتهم من مخاطر عدة، كالمخدرات أو الإرهاب وإبعادهم عن الجرائم، إلى جانب لعبها دوراً تثقيفياً وتوعوياً في كافة المجالات، لكونها وزارة تتداخل مع التعليم والتربية والصحة والرياضة والعمل والثقافة، ولديها أيضاً اشتباك مع كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها.
ومن هذا المنطلق كله، يُفترض على الحكومات إيلاؤها كل الاهتمام للتمكن من الاشتباك السليم والنشيط لتحقيق الأهداف المرجوّة منها والمهام الملقاة على عاتقها، فهي أولاً وأخيراً تخدم كافة شرائح المجتمع وليس فئة الشباب فقط.

MENAFN26082024000072011014ID1108602487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث