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مهنة التعليم تبقى الأعظم

8/26/2024 3:12:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سامحوني – ابتداءً- إن استخدمت – ليس ذكورياً- كلمة الأعظم التي كان يستخدمها الصحفي الراحل الكبير محمد حسنين هيكل في وصف أقوى دولة في العالم بها، بدلاً من العظمي، فرنة الأعظم أكبر من رنة العظمي، وهو ما تستحقه مهنة التعليم.
حقاً، إنها المهنة الأعظم من بين المهن جميعاً في المجتمع، لأنها الوحيدة الموكلة بصياغة الإنسان، والمؤثرة فيه وربما طيلة حياته على النحو الذي صاغته المدرسة (والجامعة)، وربما لأنها تخلد المعلم/ة في التاريخ على يد الأجيال التي علّموها.
عندما يُسِن المرء أو يشيخ يسعد بالنفر من هذه الأجيال الذين وصلوا إلى أعلى المراتب السياسية، أو الفكرية، أو الاقتصادية.. لا صاحب مهنة غيرها يتمتع بهذا الامتياز والسعادة، فلا تقارن مهنتك كمعلم/ة بغيرها، أو بصاحب مهنة أخرى أكثر ثراء منك، أو أفضل منك سكناً، أو سيارة.... لأن عطاءك وذكراك في الزمان أكبر وأدوم من عطائه وذكراه.
ولما كان الأمر كذلك فإنه يجب على المعلمين والمعلمات الذين أعتز بالانتماء إليهم، أن يرتفعوا إلى مستوى مهنتهم، وألا يقارنوها سلباً بأي مهنة أخرى، لأنها المهنة الأعظم. إنها فوق جميع المهن. ويجب أن يتعلّم أصحاب تلك المهن رفع أيديهم وإحناء رؤوسهم تحية للمعلم/ة، لأنهم جميعاً تخرجوا من بين يديه.
اعلم أيها المعلم/ة أن رؤيتك لنفسك هكذا، وشعورك الإيجابي نحوها يجعلك معلماً/ معلمة ناجحاً/ ناجحة في عملك في التربية والتعليم، أكثر من عدم شعورك بذلك، فأضيئوا أيها المعلمون والمعلمات المحترمون عملية التعلّم والتعليم بأحسن تعليم، وعلامة ذلك نقل تلاميذكم وتلميذاتكم هذا الضوء بحماس عظيم للتعلم، ومعهم إلى الآباء والأمهات والمجتمع.
يرى أحد المفكرين (ثوماس كارليل: 1795 - 1881) أن التعليم يبدأ بإيقاد نيران صغيرة في داخل المتعلم/ة تظل مشتعلة فيه طيلة حياته وأياً كان عمله أو مهنته في المستقبل. وهو ما رأيته إبان عملي في مركز الوزارة (1967-1970) في مدرسة طينية مُجمّعة بائسة في الغور وبرفقة مربٍ بريطاني (1968) حيث رأينا حماس الأطفال فيها ((وشطارتهم)) في الإجابة على جميع الأسئلة، مما أذهل المربي البريطاني.
لقد أشعل المعلم/ المدير في تلك المدرسة نار التعلم في أطفالها لدرجة جعلت هذا المربي يقول: إنهم يتفوقون على الأطفال في المدرسة الشاملة في بريطانيا في كل موضوع. العبرة في التعليم في المناخ الصفي والمدرسي المؤاتي للتعلم.
وأعلم أيها المعلم/ة أن المعلم/ة الجيد/ة هو الذي يجعل التعلّم أكثر من التعليم، والمتعلم/ة معلماً نفسه. واعلم كذلك ان المعلم/ة الجيد/ة هو الذي يعلّم الأطفال في المدرسة (فهم أطفال حتى نهاية سن 18) كما لو أنه يعلّم أطفاله في البيت، وأنه لن يقدر على تعليمهم ما لم يصبر على تعلّمهم ويصل إليهم، ويحسن التواصل معهم، وإن كان يرى أنه واصل أو متواصل معهم فيزيقياً. إن هذا لا يكفي. وليبقى المعلم/ة معلماً/ة بالمعنى الصحيح والجميل للكلمة يجب أن يظل يتعلّم كتلميذ.
ويرى مربون أنك لن تكون معلماً جيداً أو تكوني معلمة جيدة ما لم تجعل المتعلم/ة يفكر مستقلاً لا تابعاً لك ومتمسكاً بك (Subject) أي أنه لا يجعل الأطفال يشعرون بالدونية مقارنة به.
والمعلم/ة الجيد/ة يكون قدوة حسنة بل أحسن قدوة في المدرسة والمجتمع، في تعليمه وبسلوكه الخاص في المدرسة، وفي سلوكه العام في المجتمع، وإلا فلن يكون معلماً/ة صالحاً أو صالحة، وغير منتمٍ صادق أو غير مخلص لمهنة التعليم، أي للأطفال الذين يعلمهم. إنه مجرد عامل مؤقت في التعليم، أُجبر عليه لأنه لم يجد غيره، وسيتركه عندما تلوح فرصة أفضل. مثل هؤلاء الناس أخطر ما يكونون على التعليم والتعلّم والقدوة.
والمعلم/ة ليس مراقباً أو صياداً ينتظر مخالفات الأطفال ليوقع العقاب عليهم، وإنما يستخدمها كمناسبة للتعلم كي لا يقعوا ثانية فيها، فالمعلم/ة قائد/ة ومرشد/ة السير الصحيح على الطريق إلى حين التخرج.
لا يكون معلماً/ة من لا يكون لديه مشاعر الدفء والمحبة والصبر نحو التلاميذ والتلميذات والمدرسة مهما كانت أحوالها الفيزيقية سيئة. له/ا أن يطالب دوماً بتحسين هذه الأحوال ولكن مشاعره في الدفء والمحبة والصبر لا تنفد.
وفي الختام أدعو المعلمين والمعلمات إلى رفع مستواهم ومستوى مهنتهم باستمرار، وإلى جعلها الأعظم فعلاً، وأقول لهم اكسروا جميع الدراسات التي تتحدث عن تراجع المهنة وتقهقرها، بنقابة أو بدون نقابة، وإنما على مستوى على كل واحد/ة منكم. انظر إلى نفسك هكذا وتصرف على هذا الأساس ولا تجعل أحداً يجرك إلى العكس، فالتعليم رسالة وأنت رسول. وليعلم المعلمون والمعلمات المحترمون أن تجديد معلوماتهم ومهاراتهم وتعليم التفكير في المدرسة يبعد عنهم الزهايمر أكثر من أصحاب أي مهنة أخرى.
لقد حارب جيلنا من المعلمين والمعلمات في أواسط خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي وسجن بعضنا سياسياً، ولكن حماسنا واخلاصنا للتعليم لم يتغير.
كم أحببت هذا العمل، وكم تمنيت أن أموت في الصف/ المدرسة، وقد كدت مرتين، فارفع رأسك يا عزيزي فوق السحاب وقل بملء فيك أنا معلم/ة ولا تجعل ظروفك الخاصة تنال من حماسك للتعليم لأن التعليم رسالة وليس مجرد خدمة.
وبما أن لكل مهنة زيا خاصا بها والزي لغة فإنني بهذه المناسبة أدعو المعلمين إلى تبني هندام/ زي يميزهم في المدرسة وفي خارجها شبيه بزي الشرطة الجميل في الأردن صيفاً وشتاء. طبعاً بدون إشارات الشرطة، ولكن مع ربطة مناسبة. إنه يجعل المعلم أنيقاً ووسيماً. أما المعلمات فأدعوهن إلى التخلص من اللون الأسود القاتم الدائم (وليس البشرة السوداء الجميلة) الذي يشيع الكآبة في المدرسة. وربما يحسن بهن التزيي بزي الضباط في القوات المسلحة صيفاً وشتاءً ولكن طبعاً بدون الإشارات العسكرية. إنه يجعل المعلمة أجمل ومناخ المدرسة أطيب.
لقد لخصت الأستاذة روبن جي. فورجرتي التي علمت في جميع المراحل من الروضة إلى الجامعة التعليم المدرسي الجيد بثلاث كلمات:
INVITE , EXCITE , IGNITE أي ادعُ الأطفال للتعلم/ رحب بهم، واستثيرهم، وأشعل روحهم للتعلّم.

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