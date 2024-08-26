6 نصائح غير تقليدية للوقاية من السرطان

MENAFN - Khaberni) خبرني -يعتبر تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب التدخين والكحول، من أفضل النصائح للوقاية من السرطان.

لكن دراسات مختلفة تكشف عن طرق غير تقليدية للبقاء بصحة جيدة.

وبهذا الصدد، كشف موقع "ديلي ميل" عن 5 عادات غير متوقعة قد تبقيك بصحة أفضل لفترة أطول.

ممارسة العادة السرية

حللت مراجعة سابقة 11 دراسة حول تأثير ممارسة العادة السرية على خطر الإصابة بسرطان البروستات.

ووجدت إحدى الدراسات، التي أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الرجال الذين مارسوا العادة السرية 21 مرة أو أكثر في الشهر، لديهم خطر أقل بنسبة 31% للإصابة بسرطان البروستات مقارنة بأولئك الذين فعلوا ذلك 4 إلى 7 مرات فقط في الشهر.

ويعتقد الخبراء أن ممارسة الجنس أو العادة السرية يسبب زيادة تدفق الدم إلى البروستات، ما يوفر الأكسجين والمواد المغذية الحيوية التي تساعد في إزالة الفضلات المرتبطة بالسرطان.

تناول الأفوكادو مع الطماطم

يؤدي تناول الطماطم مع الأفوكادو إلى تعزيز صحة المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وفقا للخبراء.

وتحتوي الطماطم على فيتامينات ومعادن أساسية، مثل فيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين K وحمض الفوليك، والتي تساعد في تقليل الالتهابات الضارة وتعزيز التحكم في ضغط الدم.

ومن ناحية أخرى، يعد الأفوكادو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تقلل من الكوليسترول والالتهابات، فضلا عن تعزيز التركيز.

ويحتوي كل من الطماطم والأفوكادو على مركبات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بعدة أشكال من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس، ولكن الجمع بين الاثنين قد يساعد الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة "ليكوبين"، التي تحارب الأمراض.

شرب الشاي الفاتر

وجدت مراجعة أجريت عام 2018، أن البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر ساعد في منع الأشعة فوق البنفسجية، وهو عامل خطر أساسي لسرطان الجلد.

ومع ذلك، فإن شرب الشاي ساخنا جدا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

التحول إلى العمل في فترة النهار

ربطت الأبحاث منذ فترة طويلة بين نوبات العمل الليلية ومجموعة من المشكلات الصحية، من اضطرابات النوم إلى مرض السكري وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد العمل ليلا من خطر الإصابة بالسرطان.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention أن النساء العاملات ليلا لديهن خطر متزايد للإصابة بالسرطان بنسبة 19%، وكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بنسبة 41%، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 32%، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بنسبة 18%.

وزاد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 3.3% مع كل 5 سنوات من العمل الليلي المتأخر.

ويقدر الخبراء أن الاضطرابات في الإيقاع اليومي الناجم عن العمل الليلي قد تكون مسؤولة، حيث يمكن أن تضعف جهاز المناعة.

التعرض لأشعة الشمس

يعد التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية عامل الخطر الرئيسي للإصابة بسرطان الجلد.

ومع ذلك، فإن التعرض لأشعة الشمس، المصدر الرئيسي لفيتامين (د)، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

ووجدت الأبحاث في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن الحصول على 1000 وحدة على الأقل من فيتامين (د) يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستات بنسبة 30 إلى 50%.

ويساعد فيتامين (د) في تقليل الالتهابات الضارة ويتحكم في نمو الخلايا، بما في ذلك الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، لا تزال الجمعية الأمريكية للسرطان توصي بوضع واقي الشمس، والبقاء في الظل في الأيام المشمسة بشكل خاص.