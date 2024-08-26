الأمن يحقق بحادثة وفاة طفلة في الغور الشمالي

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

توفيت طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين، يشتبه أنها دهست بسيارة ذويها، وتم إسعاف الطفلة إلى أبو عبيدة في لواء الغور الشمالي، إلا أن الطبيب المناوب أفاد أنها متوفية.



وباشرت الأجهزه المختصة التحقيق بالحادثة، للوقوف على أسباب الوفاة.