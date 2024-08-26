الأمن يحقق بحادثة وفاة طفلة في الغور الشمالي

الأمن يحقق بحادثة وفاة طفلة في الغور الشمالي
التاريخ
8/26/2024 3:10:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
توفيت طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين، يشتبه أنها دهست بسيارة ذويها، وتم إسعاف الطفلة إلى مستشفى أبو عبيدة في لواء الغور الشمالي، إلا أن الطبيب المناوب أفاد أنها متوفية.
وباشرت الأجهزه المختصة التحقيق بالحادثة، للوقوف على أسباب الوفاة.
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