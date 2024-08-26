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إضافة خدمة الشحن Ecrc إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز فاعلية ربط السعودية بالأسواق العالمية

8/26/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) إضافة شركة الإمارات للملاحة (ESL)" Emirates shipping Line" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "ECRC" إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ويؤكد تعاظم الميزة التنافسية للميناء، وتميز الكفاءة التشغيلية.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية "موانئ" الطامحة لتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وكذلك تعزيز قدرات ميناء جدة الإسلامي ليصبح ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا. وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: نينغبو، وشامن، ونانشا، في الصين، وكلانج الماليزي، والعقبة بالأردن، والسخنة في مصر، عبر رحلات نصف شهرية منتظمة.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي تم إدراجه مؤخرًا في "بورصة لندن للمعادن" (LME)، مما يسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن، التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.

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