كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة بجدري القردة

(MENAFN
- Al Watan)
سجّلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، 11 إصابة بفيروس من سلالة (كلايد 2) من "جدري القردة" حتى الآن. وذكرت الوكالة وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) في بيان اليوم، أن السلطات الصحية عززت الفحص على الحدود؛ للتعامل مع السلالة الجديدة المميتة، مبينة أن المرض من غير المحتمل أن ينتقل من خلال الأنشطة اليومية، مطالبة الجمهور بالحفاظ على التدابير الصحية الأساسية.
وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قررت في وقت سابق من هذا الشهر إعادة تصنيف المرض الفيروسي كمرض معدٍ يخضع للفحص على الحدود.
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