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كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة بجدري القردة

8/26/2024 3:09:40 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، 11 إصابة بفيروس من سلالة (كلايد 2) من "جدري القردة" حتى الآن. وذكرت الوكالة وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) في بيان اليوم، أن السلطات الصحية عززت الفحص على الحدود؛ للتعامل مع السلالة الجديدة المميتة، مبينة أن المرض من غير المحتمل أن ينتقل من خلال الأنشطة اليومية، مطالبة الجمهور بالحفاظ على التدابير الصحية الأساسية.
وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قررت في وقت سابق من هذا الشهر إعادة تصنيف المرض الفيروسي كمرض معدٍ يخضع للفحص على الحدود.

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