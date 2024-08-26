سفينة ماليزية تصطدم بجسم مجهول

(MENAFN
- Al Watan)
تعمل السلطات الماليزية على إنقاذ سفينة حربية، عمرها 45 عاما، غرقت بعد اصطدامها بجسم مجهول تحت الماء.
وقالت البحرية الماليزية في بيان، إن تسربا وقع في غرفة محرك البارجة ((كيه دي بينديكار)) الأحد، ما أدى لغرقها بشكل سريع.
وأضافت أن الطاقم فشل في إصلاح الثقب، ما أدى لغرق البارجة - التي يبلغ وزنها 260 طناً - بعد ساعات قبالة ساحل ولاية جوهور جنوبي البلاد.
قامت السلطات بإجلاء جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 39، دون وقوع إصابات.
وقالت البحرية ((نعتقد أن التسرب ناجم عن اصطدام السفينة بجسم تحت الماء. عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، وبدأنا تحقيقاً في سبب الحادث)).
وأمر وزير الدفاع الماليزي، محمد خالد نور الدين، بفحص السفن البحرية التي صنعت منذ 40 عاماً، التي تشكل ثلث أسطول البلاد في الأقل.
نقلت صحيفة ((هاريان ميترو)) الناطقة باللغة الملايوية عن الوزير محمد خالد قوله ((لا ننكر أن بعض سفننا قديمة، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك أحد الأسباب. الشيء المهم هو عدم فقدنا لأي أرواح لحسن الحظ في هذا الحادث)).
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