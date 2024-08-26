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بالفيديو صاحب السمو استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري

8/26/2024 3:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة م.سعد بن شريدة الكعبي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والعضو المنتدب للتسويق العالمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد فيصل المالك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولته وللشعب اللبناني الشقيق ولذوي الفقيد بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى د.سليم الحص رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة الأسبق، مستذكرا سموه موقف البلد الشقيق الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ اليوم الأول للغزو الذي تعرضت له دولة الكويت عام 1990، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

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