بالفيديو صاحب السمو استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، وزير
الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة م.سعد بن شريدة الكعبي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والعضو المنتدب للتسويق العالمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد فيصل المالك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولته وللشعب اللبناني الشقيق ولذوي الفقيد بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى د.سليم الحص رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة الأسبق، مستذكرا سموه موقف البلد الشقيق الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ اليوم الأول للغزو الذي تعرضت له دولة الكويت عام 1990، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.
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