مؤشر الكهرباء في المنطقة الحمراء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
استمر المؤشر الكهربائي أمس طوال فترة الذروة في المنطقة الحمراء مع ارتفاع الاحمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت أمس 49 مئوية.
وقد بلغ الحمل الاقصى أمس 17180 ميغاواط، ما دفع الوزارة إلى اعلان انها قد تضطر إلى فصل التيار عن بعض المناطق غير السكنية، في اشارة إلى المناطق الزراعية والصناعية بسبب إجراء صيانات لبعض الوحدات ما ادى إلى خفض الانتاج الكلي للمحطات. وقالت مصادر: في حال لجوء الوزارة إلى القطع فهو لحماية الشبكة والحفاظ على استقرارها في حين تستفيد الوزارة من تعاقداتها مع شبكة الربط الخليجي لتأمين الشبكة.
وكررت المصادر تمنياتها من العملاء خفض الاستهلاك وترشيد استخدام الطاقة وخاصة في وقت الذروة واتباع الارشادات الخاصة بذلك والتي تنشرها الوزارة على وسائل التواصل الخاصة بها.
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