مؤشر الكهرباء في المنطقة الحمراء

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العلياستمر المؤشر الكهربائي أمس طوال فترة الذروة في المنطقة الحمراء مع ارتفاع الاحمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت أمس 49 مئوية.

وقد بلغ الحمل الاقصى أمس 17180 ميغاواط، ما دفع الوزارة إلى اعلان انها قد تضطر إلى فصل التيار عن بعض المناطق غير السكنية، في اشارة إلى المناطق الزراعية والصناعية بسبب إجراء صيانات لبعض الوحدات ما ادى إلى خفض الانتاج الكلي للمحطات. وقالت مصادر: في حال لجوء الوزارة إلى القطع فهو لحماية الشبكة والحفاظ على استقرارها في حين تستفيد الوزارة من تعاقداتها مع شبكة الربط الخليجي لتأمين الشبكة.

وكررت المصادر تمنياتها من العملاء خفض الاستهلاك وترشيد استخدام الطاقة وخاصة في وقت الذروة واتباع الارشادات الخاصة بذلك والتي تنشرها الوزارة على وسائل التواصل الخاصة بها.