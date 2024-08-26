التجارة تدعو الشركات للإفصاح عن المستفيد الفعلي

التجارة تدعو الشركات للإفصاح عن المستفيد الفعلي
التاريخ
8/26/2024 3:08:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والتراخيص التجارية للتسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري لضمان التوافق مع المتطلبات القانونية والاستفادة من هذا الإجراء. وأوضحت «التجارة» في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي
«X»، أنه سيتم استثناء الشركات المملوكة للدولة بنسبة 100%، والشركات المدرجة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال من هذا القرار.
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