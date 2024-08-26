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التجارة تدعو الشركات للإفصاح عن المستفيد الفعلي

8/26/2024 3:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والتراخيص التجارية للتسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري لضمان التوافق مع المتطلبات القانونية والاستفادة من هذا الإجراء. وأوضحت «التجارة» في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «X»، أنه سيتم استثناء الشركات المملوكة للدولة بنسبة 100%، والشركات المدرجة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال من هذا القرار.

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