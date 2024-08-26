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ليبقى الود حملة تحد من معاناة الطفل بعد الطلاق

8/26/2024 3:01:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية حملة ((ليبقى الود))، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإحسان عند انتهاء الحياة الزوجية، وتقليل الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الطلاق. واستناداً على دراسة استطلاعية أطلقتها المودة بعنوان: استشراف مستقبل احتياجات الأسرة للعام 2024، تساعد في تحديد احتياجات الأسرة والمشكلات التي تواجهها في الوقت الحالي في محور العلاقة بعد الانفصال، حيث إن 85% أكدوا حاجتهم إلى مساعدة في تربية الأبناء بعد الانفصال، و 82% يحتاجون إلى تهيئة الأبناء للوضع بعد الانفصال، بالإضافة إلى 85% من المستفيدين أكدوا حاجتهم للدعم النفسي قبل اتخاذ قرار الانفصال، وأثناء وبعد الانفصال، حيث كانت أبرز احتياجات المستفيدين خلال مرحلة الانفصال الاستقرار النفسي للأبناء بعد الانفصال، والتفاهم بين الزوجين في مصلحة الأبناء، وتقبل فكرة واتخاذ قرار الانفصال للوالدين والأبناء.
وأشار مدير عام جمعية المودة محمد آل رضي إلى أن الطفل يعاني من اضطرابات عاطفية وسلوكية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، إذ تؤثر على تحصيله الدراسي وعلاقاته الاجتماعية، ليشعر بعدم الاستقرار والأمان بسبب التغيرات في الروتين والبيئة الأسرية.
وأوضح آل رضي أن الحملة تتضمن منتجات نوعية مؤثرة منها فيديو إعلاني لتوعية المجتمع حول معضلة اختيار الطفل بين الأب أو الأم بعد الطلاق، بالإضافة إلى إنتاج 10 إنفوجرافيك توعوي باللغتين العربية والإنجليزية، و5 بوستات توعوية، ودورة تدريبية مجانية للأسر المنفصلة للوصول إلى 500 ألف مشاهدة.
واختتم آل رضي أن المودة تقدم خدماتها للأسر المنفصلة عبر برامج المودة، حيث تم خدمة أكثر من 4452 طفلا من الأسر المنفصلة من بداية العام 2024، وتم تقديم خدمات التهيئة والتدرج بـ756 طفلا في برنامج شمل للأسر المنفصلة أكثر من 23 ألف طفل في برامج الحماية، وأيضا تقدم المودة في مركز مكرمة العديد من البرامج التدريبية للأرامل والمطلقات وتأهيلهم لبناء مشاريع تساهم في توفير حياة كريمة لأطفالها، حيث تم خدمة 929 امرأة معيلة، وتقدم برامج تدريبية مجانية للأسرة المنفصلة عبر منصة العائلة، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، ومنها الطلاق بوعي لمعرفة خطوات الطلاق بإحسان، وأيضا دورة العلاقة مع الأبناء بعد الانفصال ومراعاة الأطفال النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الأسري والإصلاح لحل المشاكل الأسرية التي تقع بعد الطلاق وعمل جلسات التهيئة والتدرج لدى الطفل.

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