انطلاق جائزة تجربة العميل السعودية 2025 بـ 53 مرشحا

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت النسخة الثانية من جائزة تجربة العميل السعودية 2025، بالشراكة مع جمعية تجربة العميل، وبالتعاون مع“Awards International”، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 13 نوفمبر 2024 في فندق درة الرياض انتركونتيننتال.
وتحتوي الجائزة على 27 فئة موزعة على أربع مجموعات، تحتفي كل مجموعة منها بجانبٍ محددٍ من التميز في تجربة العميل، حيث تدور فئات الجائزة حول أربع فئات هي: تجربة العميل الكلاسيكية، دائرة تجربة العميل، تجربة العميل في القطاعات المتخصصة، محترفو تجربة العميل.
وتضم (تجربة العميل الكلاسيكية) الفئات التالية: العملاء في صميم كل شيء، أفضل استراتيجية تجربة عميل، الاستفادة المثلى من معلومات العملاء وملاحظاتهم، وأفضل مركز اتصال، الموظفون في صميم كل شيء، أفضل خدمة عملاء، أفضل برنامج قياس في تجربة العميل، وأفضل برنامج للتمركز حول العملاء.
أما مجموعة دائرة (تجربة العميل) فتضم الفئات التالية: أفضل تحول رقمي، أفضل تجربة عميل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل ابتكار في تجربة العميل، أفضل تجربة للمستخدم الرقمي، أفضل استخدام للتكنولوجيا في تجربة العميل، أفضل تجربة رقمية للعملاء، أفضل تجربة لعملاء قطاع الأعمال، وأفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل.
وتضم مجموعة (تجربة العميل في القطاعات المتخصصة) الفئات التالية: أفضل تجربة للمواطنين، أفضل تجربة تعليمية، أفضل تجربة عميل في خدمات الترفيه، أفضل تجربة عميل في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أفضل تجربة للمريض، أفضل تجربة عميل في الخدمات المالية، وأفضل تجربة عميل في الخدمات السياحية.
فيما تضم مجموعة (محترفو تجربة العميل) الفئات التالية: فريق السنة لتجربة العميل، أفضل خبير في تجربة العميل، قائد العام لتجربة العميل.
وكانت قد أغلقت جائزة تجربة العميل السعودية النسخة الأولى، بعد استقبالها 44 جهة للتنافس على الفئات، وسوف يتم تقديم ملاحظات محايدة وموضوعية من خلال اللجان المكونة من الحكام المستقلين، حيث تم تخصيص خمسة حكام لكل لجنة تحكيم من مجموعات الجائزة
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