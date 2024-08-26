400 عارض متخصصون في صناعة البنية التحتية يشاركون في معرضsaudi Infrastructure Expo 2024

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع
البنية التحتية بالرياض (RIPC) الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، من المقرر أن تنظم دي إم جي إيفنتس dmg Events النسخة الثالثة من معرض
Saudi Infrastructure expo
2024 بالتعاون مع RIPC في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتعليقاً على التعاون في هذا الحدث، قال المهندس فهد بن سليمان البداح، الرئيس التنفيذي لمركز الرياض للبنية التحتية: "إن التعاون مع شركة دي إم جي إيفنتس لمعرض Saudi Infrastructure Expo 2024 سيدعم بشكل كبير أهداف رؤية 2030 من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات البنية التحتية في الرياض، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع".
كما قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول في شركة دي إم جي إيفنتس: "تعد شراكتنا مع مركز مشاريع البنية التحتية أمراً بالغ الأهمية لمعرض Saudi Infrastructure Expo، حيث نهدف إلى الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وقادة الصناعة والمبتكرين لدفع عجلة نمو قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وسيلعب هذا التعاون دوراً مهماً في تسهيل الشراكات الضرورية لنمو القطاع، ودعم الرؤية الوطنية للمملكة".
ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تعزيز نهضتها وتطوير البنية التحتية، يأتي هذا الحدث المهم لتسليط الضوء على تقدم المملكة وخططها المستقبلية. وسيركز على التحول الشامل في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والتخطيط وبناء المرافق والتنمية الحضرية والمدن الذكية، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق رؤية 2030.
تحول هائل في مشهد البنية التحتية في المملكة في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً في قطاع البنية التحتية، مما يعكس ريادة المملكة في هذا المجال. مع تخصيص أكثر من 1 تريليون دولار لمشاريع البنية التحتية، تخطو المملكة خطوات غير مسبوقة في تحديث مدنها، وتحسين الاتصال وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.
ويقدم بعض أبرز العارضين المحليين خبراتهم في هذا القطاع بما في ذلك مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وأميانتيت، وشركة العيوني، وشركة بنى القابضة، وشركة جيدكو، وعجلان وإخوانه القابضة، وشركة عقل، وشركة يونيماك وفيرست فيكس،. سيجلب العارضون الدوليون الخبرات والمنتجات والأنظمة والخدمات والحلول المتطورة عبر 12 جناحاً دولياً مختلفاً. وتشمل هذه الأجنحة الصين ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا وقطر وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وستضم قائمة الشركات العالمية العارضة في هذا الحدث كل من ABB و Hassan Allam Holding و Andritz و Cambi و GI Aqua Tech وXylem و Tata Communications و LG Chem و Veolia و Wilo وVictaulic،AlFanar وغيرها. تعزيز القيادة الفكرية في القمة السعودية للبنية التحتية
سيشارك في معرض Saudi Infrastructure Expo 2024، مسؤولون حكوميون وأبرز القادة من القطاعين العام والخاص وذلك من خلال القمة السعودية للبنية التحتية، والتي ستتضمن مناقشات شاملة حول أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في صناعة البنية التحتية.
ستقدم القمة السعودية للبنية التحتية مناقشات استراتيجية تضم الوزارات وصانعي السياسات والمستثمرين وقادة الصناعة. وستشمل بعض الموضوعات المرتقبة التي ستتم مناقشتها حلقة نقاش وزارية تناقش الجهود التعاونية بين الجهات الحكومية لدفع التقدم الجماعي في تحويل رؤية البنية التحتية للمملكة إلى واقع ملموس.
سيسلط كل من ريتشارد دي لا مير، نائب الرئيس، مكتب إدارة المشاريع في شركة بارسونز، وشريف بيالي، مدير البنية التحتية وتطوير الأصول، في نيوم موبيليتي، ومحمد عبد الله القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة سبورتس بوليفارد، وروبي ماكبارتني، المدير التنفيذي للبنية التحتية في روشن، الضوء على طرق تحسين التخطيط المتكامل وتنسيق المشاريع في حلقة نقاش يديرها بول برينغ، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيتافورد للاستشارات.
كما سيستضيف معرض Saudi Infrastructure Expo جلسات محادثات Infra360 المفتوحة لجميع الزوار. سيقدم المتحدثون المعرفة التقنية والرؤى العملية التي تركز على صناعة البنية التحتية. وستشمل المناقشات الحلول الرقمية وذكاء الأعمال في إدارة مشاريع البنية التحتية بقيادة المهندس عبد الله علي الأسمري، نائب الرئيس بالإنابة للخدمات الرقمية وذكاء البيانات في مركز الرياض للابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دليل مشاريع تحسين جودة الطرق في الرياض برئاسة المهندس عبد الله محمد البكر، مدير تكامل الأحياء في مركز الرياض للمعارض.
ويدعم هذا الحدث الشريك الاستراتيجي مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض. الرعاة الماسيون برنامج استدامة الطلب على البترولOSP، العيوني، أميانتيت وبنى القابضة؛ والراعي الذهبي استثمر في السعودية، والراعي الفضي للقمة AtkinsRealis وراعي كبار الشخصيات أسفار وراعي بطاقات التعريف يونيماك.
سيقام كل من معرض Saudi Infrastructure Expo و معرض Global Water Expo بالتزامن مع معرض Smart Cities Saudi Expo. الدخول لزيارة المعارض الثلاث مجاني للمهنيين في التجارة والصناعة. لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالدخول. للتسجيل، يرجى زيارة:
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