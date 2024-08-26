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400 عارض متخصصون في صناعة البنية التحتية يشاركون في معرضsaudi Infrastructure Expo 2024

8/26/2024 3:01:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض (RIPC) الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، من المقرر أن تنظم دي إم جي إيفنتس dmg Events النسخة الثالثة من معرض Saudi Infrastructure expo 2024 بالتعاون مع RIPC في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتعليقاً على التعاون في هذا الحدث، قال المهندس فهد بن سليمان البداح، الرئيس التنفيذي لمركز الرياض للبنية التحتية: "إن التعاون مع شركة دي إم جي إيفنتس لمعرض Saudi Infrastructure Expo 2024 سيدعم بشكل كبير أهداف رؤية 2030 من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات البنية التحتية في الرياض، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع".
كما قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول في شركة دي إم جي إيفنتس: "تعد شراكتنا مع مركز مشاريع البنية التحتية أمراً بالغ الأهمية لمعرض Saudi Infrastructure Expo، حيث نهدف إلى الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وقادة الصناعة والمبتكرين لدفع عجلة نمو قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وسيلعب هذا التعاون دوراً مهماً في تسهيل الشراكات الضرورية لنمو القطاع، ودعم الرؤية الوطنية للمملكة".
ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تعزيز نهضتها وتطوير البنية التحتية، يأتي هذا الحدث المهم لتسليط الضوء على تقدم المملكة وخططها المستقبلية. وسيركز على التحول الشامل في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والتخطيط وبناء المرافق والتنمية الحضرية والمدن الذكية، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق رؤية 2030.
تحول هائل في مشهد البنية التحتية في المملكة في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً في قطاع البنية التحتية، مما يعكس ريادة المملكة في هذا المجال. مع تخصيص أكثر من 1 تريليون دولار لمشاريع البنية التحتية، تخطو المملكة خطوات غير مسبوقة في تحديث مدنها، وتحسين الاتصال وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.
ويقدم بعض أبرز العارضين المحليين خبراتهم في هذا القطاع بما في ذلك مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وأميانتيت، وشركة العيوني، وشركة بنى القابضة، وشركة جيدكو، وعجلان وإخوانه القابضة، وشركة عقل، وشركة يونيماك وفيرست فيكس،. سيجلب العارضون الدوليون الخبرات والمنتجات والأنظمة والخدمات والحلول المتطورة عبر 12 جناحاً دولياً مختلفاً. وتشمل هذه الأجنحة الصين ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا وقطر وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وستضم قائمة الشركات العالمية العارضة في هذا الحدث كل من ABB و Hassan Allam Holding و Andritz و Cambi و GI Aqua Tech وXylem و Tata Communications و LG Chem و Veolia و Wilo وVictaulic،AlFanar وغيرها.
تعزيز القيادة الفكرية في القمة السعودية للبنية التحتية
سيشارك في معرض Saudi Infrastructure Expo 2024، مسؤولون حكوميون وأبرز القادة من القطاعين العام والخاص وذلك من خلال القمة السعودية للبنية التحتية، والتي ستتضمن مناقشات شاملة حول أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في صناعة البنية التحتية.
ستقدم القمة السعودية للبنية التحتية مناقشات استراتيجية تضم الوزارات وصانعي السياسات والمستثمرين وقادة الصناعة. وستشمل بعض الموضوعات المرتقبة التي ستتم مناقشتها حلقة نقاش وزارية تناقش الجهود التعاونية بين الجهات الحكومية لدفع التقدم الجماعي في تحويل رؤية البنية التحتية للمملكة إلى واقع ملموس.
سيسلط كل من ريتشارد دي لا مير، نائب الرئيس، مكتب إدارة المشاريع في شركة بارسونز، وشريف بيالي، مدير البنية التحتية وتطوير الأصول، في نيوم موبيليتي، ومحمد عبد الله القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة سبورتس بوليفارد، وروبي ماكبارتني، المدير التنفيذي للبنية التحتية في روشن، الضوء على طرق تحسين التخطيط المتكامل وتنسيق المشاريع في حلقة نقاش يديرها بول برينغ، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيتافورد للاستشارات.
كما سيستضيف معرض Saudi Infrastructure Expo جلسات محادثات Infra360 المفتوحة لجميع الزوار. سيقدم المتحدثون المعرفة التقنية والرؤى العملية التي تركز على صناعة البنية التحتية. وستشمل المناقشات الحلول الرقمية وذكاء الأعمال في إدارة مشاريع البنية التحتية بقيادة المهندس عبد الله علي الأسمري، نائب الرئيس بالإنابة للخدمات الرقمية وذكاء البيانات في مركز الرياض للابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دليل مشاريع تحسين جودة الطرق في الرياض برئاسة المهندس عبد الله محمد البكر، مدير تكامل الأحياء في مركز الرياض للمعارض.
ويدعم هذا الحدث الشريك الاستراتيجي مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض. الرعاة الماسيون برنامج استدامة الطلب على البترولOSP، العيوني، أميانتيت وبنى القابضة؛ والراعي الذهبي استثمر في السعودية، والراعي الفضي للقمة AtkinsRealis وراعي كبار الشخصيات أسفار وراعي بطاقات التعريف يونيماك.
سيقام كل من معرض Saudi Infrastructure Expo و معرض Global Water Expo بالتزامن مع معرض Smart Cities Saudi Expo. الدخول لزيارة المعارض الثلاث مجاني للمهنيين في التجارة والصناعة. لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالدخول. للتسجيل، يرجى زيارة:

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