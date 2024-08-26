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إنجاز 95% من جسر طريق الملك خالد

8/26/2024 3:01:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ضمن خططها لتطوير الطرق وتعزيز انسيابية الحركة وفك الاختناقات بالمحاور الرئيسة لخدمة المواطنين والمقيمين.
وأشار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إلى وصول نسبة الإنجاز إلى 95%، مضيفا أن المشروع عبارة عن إنشاء جسر في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، وكذلك إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري.
وأكد حرص الأمانة على المتابعة الميدانية لسير المشروعات مع المقاولين وإنهاء الأعمال بحسب المواصفات والجدول الزمني المعتمد.

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