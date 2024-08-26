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مدينتنا مسؤوليتنا تنطلق بالشرقية

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية عددًا من الفعاليات والمبادرات ضمن برنامج ((إماطة))، الذي تنظمه الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، بوكالة الخدمات، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والشركات والقطاع غير الربحي، ضمن برنامج ((إماطة))؛ بهدف التثقيف والتوعية بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.
وهدفت مبادرة ((مدينتنا مسؤوليتنا))، إلى تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، ورفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، بمشاركة المتطوعين وأفراد المجتمع، بحضور بلغ 1500 زائر وزائرة من مختلف الأعمار، بمشاركة 15 متطوعًا ومتطوعة، في أحد مولات الدمام.

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