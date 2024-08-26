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تحديث لائحة التصنيف والتسجيل بالتخصصات الصحية

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اجتماعه الـ95، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
واطّلع المجلس على تقرير مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام، وأبرز ما تحقق من مستهدفات ومشروعات ومبادرات ضمن مهام وأدوار الهيئة، ووافق على تحديث اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل، وإصدارها باسم لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة، التي تشمل أحكام العضوية العاملة لحملة المؤهلات في التخصصات الصحية والعضوية الفخرية لمن قدم إسهامات للهيئة أو للمهنة.
وأشاد المجلس، بإطلاق عدد من المشروعات النوعية والبرامج البارزة، أهمها الإعلان عن تقرير أداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، واعتماد برنامج الطب الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة، إضافة إلى استعراض مستجدات مشروع التوسع في مقاعد البورد السعودي، والدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص في هذا التوسع، وبارك جهود الهيئة في مرحلة القبول على برامج البورد السعودي خلال الفترة الماضية، التي أثمرت قبول أكثر من 7000 متدرب في برامجها للاختصاص الرئيس والدبلومات، الأعلى في تاريخ برامج البورد السعودي.

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