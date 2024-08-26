الكشف عن طلاء الطائرات المشاركة في اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم عن طلاء طائراتها المشاركة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني الـ94، التي تزينت بعبارة ((دام عزك يا وطن)).
وتتضمن الطائرات المشاركة كلاً من طائرة ((إف – 15 إس أي)) و طائرة ((إف – 15 سي)) وطائرة ((تورنيدو)) وطائرة ((تايفون)) التي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.
وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.
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