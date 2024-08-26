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الكشف عن طلاء الطائرات المشاركة في اليوم الوطني

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم عن طلاء طائراتها المشاركة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني الـ94، التي تزينت بعبارة ((دام عزك يا وطن)).
وتتضمن الطائرات المشاركة كلاً من طائرة ((إف – 15 إس أي)) و طائرة ((إف – 15 سي)) وطائرة ((تورنيدو)) وطائرة ((تايفون)) التي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.
وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.

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