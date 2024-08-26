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ضربة موجعة للذئاب

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى التعاون ضربة موجعة قبل مواجهة مضيفه الاتحاد، بعد غد، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تأكد غياب نجميه محمد الكويكبي، ووليد الأحمد عن اللقاء، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها، وليد الأحمد، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة 3 أسابيع، فيما تعرض الكويكبي لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، ويحتاج لفترة علاج قد تصل إلى 3 أسابيع أيضًا.

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