ضربة موجعة للذئاب

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى التعاون ضربة موجعة قبل مواجهة مضيفه الاتحاد، بعد غد، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تأكد غياب نجميه محمد الكويكبي، ووليد الأحمد عن اللقاء، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها، وليد الأحمد، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة 3 أسابيع، فيما تعرض الكويكبي لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، ويحتاج لفترة علاج
قد تصل إلى 3 أسابيع أيضًا.
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