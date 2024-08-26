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الساطي ينقل ديالو لفارس الجنوب

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد ضمك مع مهاجم الشباب السنغالي حبيب ديالو، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، لدعم صفوف فارس الجنوب خلال الموسم الحالي.
وكان ديالو التحق بالليث الموسم الماضي، ولم يقدم المأمول منه رغم تألقه مع منتخب بلاده، ودفع تعاقد الشباب مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إدارته للتخلص من ديالو، الذي سجل 5 أهداف فقط بقميص الشباب في 30 مباراة على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

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