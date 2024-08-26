الساطي ينقل ديالو لفارس الجنوب

(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد ضمك مع مهاجم الشباب السنغالي حبيب ديالو، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، لدعم صفوف فارس الجنوب خلال الموسم الحالي.
وكان ديالو التحق بالليث الموسم الماضي، ولم يقدم المأمول منه رغم تألقه مع منتخب
بلاده، ودفع تعاقد الشباب مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إدارته للتخلص من ديالو، الذي سجل 5 أهداف فقط بقميص الشباب في 30 مباراة
على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.
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