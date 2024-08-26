السهام تتوج 46 لاعبا ولاعبة
التاريخ
8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أسدل الستار على بطولة الصالات المغلقة للسهام التي أقيمت في القصيم، وتعد أولى بطولات الموسم الجديد التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسهام بتتويج 46 لاعبا ولاعبة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في فئة السهم الأزرق والأحمر ((رجال - نساء)) وبمختلف الأعمار.
وشهدت البطولة مشاركة 230 لاعباً ولاعبة في 38 فئة واستمرت 5 أيام.
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