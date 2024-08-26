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السهام تتوج 46 لاعبا ولاعبة

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على بطولة الصالات المغلقة للسهام التي أقيمت في القصيم، وتعد أولى بطولات الموسم الجديد التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسهام بتتويج 46 لاعبا ولاعبة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في فئة السهم الأزرق والأحمر ((رجال - نساء)) وبمختلف الأعمار.
وشهدت البطولة مشاركة 230 لاعباً ولاعبة في 38 فئة واستمرت 5 أيام.

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