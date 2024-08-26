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إدارة جديدة للشرق

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد وكيل وزارة الرياضة للشؤون الرياضة والشباب إدارة نادي الشرق بالدلم الجديدة برئاسة حمد العويدان، وشكر نائب الرئيس عبدالله العجلان لوزارة الرياضة واعتماد مجلس الإدارة الجديد.

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