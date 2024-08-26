إدارة جديدة للشرق

إدارة جديدة للشرق
التاريخ
8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
اعتمد وكيل وزارة الرياضة للشؤون الرياضة والشباب إدارة نادي الشرق بالدلم الجديدة برئاسة حمد العويدان، وشكر نائب الرئيس عبدالله العجلان لوزارة الرياضة واعتماد مجلس الإدارة الجديد.
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