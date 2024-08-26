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وزير الدفاع يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير قطر

8/26/2024 3:01:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من القيادة، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف.
فيما حضره من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وعدد من كبار المسؤولين.

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