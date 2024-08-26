Tuesday, 27 August 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تداعيات فشل مفاوضات القاهرة وحماس تحت مجهر الاغتيالات

8/26/2024 3:01:23 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب على غزة يومها الـ325، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي في شن هجمات عدة، متسببًا في مقتل وجرح العديد، بينما وصلت مفاوضات القاهرة إلى طريق مسدود، الأمر الذي أثار تداعيات كبيرة وقلقا من توسع رقعة النزاع في المنطقة.
في غضون ذلك، نجا قيادي في فصيل فلسطيني، أمس الاثنين، من محاولة اغتيال بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان. وقال مسؤول فلسطيني في حركة ((حماس)) إن الشخصية المستهدفة تنتمي إلى الحركة، مؤكدا نجاتها من الغارة.
شلل الخدمات الصحية
من جانب آخر، أفادت بلدية دير البلح بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء جديدة في غزة، مما يجبر ربع مليون شخص على التهجير خلال ثلاثة أيام.
وفي وقت سابق، أعلنت بلديات شمال قطاع غزة خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر المحاصيل الزراعية والمنشآت الصناعية في المنطقة، ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل، لتزويد الشمال بالوقود.
وقد توقف مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة أمس، مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من محيطه، ونزوح كل العائلات التي تقطن بالقرب منه عن منازلهم وخيامهم على وقع قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات عسكرية تسبب في حدوث حالة من الهلع والخوف بين المرضى والجرحى، الأمر الذي دفعهم لمغادرة المستشفى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى. وأفادت ببقاء ما يقارب من 100 مريض في أقسام المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة، مطالبة بضرورة حماية مستشفى شهداء الأقصى والمرضى والكوادر الصحية الموجودين فيه.
توسع رقعة النزاع
سياسيا، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى قلق واشنطن من توسع النزاع في المنطقة بعد الرد الأول لحزب الله على إسرائيل. وقال سوليفان إن إدارة بايدن تواصل العمل مع القاهرة والأطراف المعنية بالتفاوض، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقد انتهت مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة دون تحقيق أي تقدم ملموس، حيث غادرت الوفود الرسمية العاصمة المصرية مساء الأحد. وأكد الطرفان أنهما وصلا إلى طريق مسدود، بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم للتقدم بأنه ((ضئيل جدًا)).
معبر رفح ومحور فيلادلفيا
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، الاثنين، أن القاهرة جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، وهو مطلب طالما كان من أكثر النقاط تعقيدا.
كما أضاف أن الوفد الأمني المصري ما زال يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين. وتابع أن الوفد ينسق جهوده مع الشركاء، أي الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لقناة ((القاهرة)) الإخبارية.
مستشفى شهداء الأقصى
من جهتها، قالت حركة حماس إن ما تشهده محافظة دير البلح المكتظة بالنازحين وسط قطاع غزة من تصعيد إجرامي وغارات وحشية، وعمليات تهجير تحت القصف والاستهداف، وحشر المواطنين العزل في قطاعات ضيّقة تفتقر لأدنى مستويات الخدمة الإنسانية، وصولا إلى إخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة، هو من أبشع صور الإبادة الجماعية التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث، تنفّذها حكومة الاحتلال النازي أمام سمع وبصر العالم، بحسب بيان حماس.
حصيلة الشهداء
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40435 شهيدا ونحو 93534 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 30 فلسطينيا وإصابة 66 بجروح مختلفة، بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع لم يتم انتشالهم، لعدم توافر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
أهم الأحداث:
- تداعيات فشل مفاوضات القاهرة
- تحذير أمريكي من حرب إقليمية أوسع نطاقا.
- تزايد الشكوك حول فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
- توترات جديدة بعد جولة تصعيد كبيرة بين حزب الله وإسرائيل.
- حصيلة شهداء غزة تصل إلى 40435 فلسطينيا.

MENAFN26082024000089011017ID1108602324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث