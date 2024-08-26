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رويترز : مقتل مستشارنا في هجوم روسي بأوكرانيا

8/26/2024 3:01:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وكالة ((رويترز)) مقتل المستشار البريطاني للسلامة، رايان إيفانز (38 عامًا)، الذي كان يعمل مع فريق من صحفيي الوكالة، وذلك إثر هجوم روسي استهدف فندقًا في مدينة كراماتورسك الأوكرانية.
وأفاد مسؤولون محليون بأن الفندق تعرض لضربة صاروخية من طراز إسكندر-إم الروسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين بجروح متنوعة، بما في ذلك ارتجاج في المخ وإصابات جسدية، بالإضافة إلى إصابة مواطنين من جنسيات أمريكية وبريطانية وأوكرانية.
ووفقًا لحاكم إقليم دونيتسك، فاديم فيلاشكين، لم يتسبب الهجوم في تدمير الفندق فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة بمبنى مجاور متعدد الطوابق.
وفي تطور آخر، تعرضت منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا لقصف روسي، ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، وذكر الحاكم الإقليمي، أوليه سينيهوبوف، أن خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وفتاة تبلغ 14 عامًا، أصيبوا في منطقة تشوهويف بعد قصف منزلين، كما أصيب ثمانية آخرون بجروح في مدينة خاركيف عندما اشتعلت النيران في منزل مكون من طابقين نتيجة للهجوم.

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