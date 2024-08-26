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ليبيا: حكومة الشرق توقف إنتاج النفط وتصديره

8/26/2024 3:01:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت السلطات الليبية في شرق البلاد، أمس، إنها أوقفت إنتاج النفط وتصديره إلى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على سيطرة سلطات طرابلس على مقر المصرف الليبي المركزي، وإعفاء محافظه.
ويتولى محافظ المصرف المركزي المنصب منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة بتوجيه من قِبل شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
قرار مقلق
قررت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها في بنغازي شرق البلاد، ((إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر)).
وأكدت هذه الحكومة الموازية وغير المعترف بها دوليا، في بيان صحفي الاثنين، أن القرار جاء بسبب ((تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي من طرف مجموعات خارجة عن القانون، تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا)).
البنك المركزي مصدر الخلاف
ويعد البنك المركزي الليبي، ومقره طرابلس، محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، الذي أصدر قرارا بإعفائه من منصبه، الأمر الذي أدى إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث تسلمت لجنة عليا وزارية - أمنية كبرى مقر البنك المركزي الأحد.
عملية جرد للبنك من جهتها، نشرت وسائل إعلام محلية صورا تُظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لتسلم مقر المركزي خلال قيامها بجولة داخل البنك، وعمليات جرد لمحتوياته. في حين نقلت قناة ((ليبيا الأحرار)) الخاصة عن مصادرها أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي، برئاسة عبد الفتاح الغفار، تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي، ونشرت صورا للمحافظ المعين داخل مكتب المحافظ المقال.
يذكر أن الصديق الكبير يتولى منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة بتوجيه من قِبل شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويشار إلى أن محافظ البنك المركزي يحظى بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.

MENAFN26082024000089011017ID1108602322

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