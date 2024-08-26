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مقتل العشرات بهجومين في باكستان

8/26/2024 3:01:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل مسلحون في باكستان 37 شخصا على الأقل بهجومين منفصلين، اليوم الاثنين، حسبما قالت الشرطة والمسؤولون هناك. وأفادت تقارير بوقوع اضطرابات أخرى وإطلاق نار في المقاطعة نفسها.
وقُتل 23 شخصا بالرصاص بعد معرفة المسلحين هوياتهم، ونقلهم من الحافلات والمركبات والشاحنات في منطقة بإقليم بلوشستان تدعى ((موساخايل))، حسبما قالت الشرطة. وأضاف المسؤول في الشرطة أيوب أتشاكزاي أن المهاجمين أحرقوا 10 مركبات تقريبا قبل فرارهم. ويطلب المسلحون بطاقات الهوية الخاصة بالناس قبل اختطافهم أو قتلهم، خاصة إن كانوا من خارج الإقليم. وكان العديد من الضحايا أخيرا من إقليم البنجاب المجاور.
وجاء الهجوم بعد ساعات من أن حذرت جماعة ((جيش تحرير بلوشستان)) الانفصالية المحظورة المواطنين من استخدام الطرق السريعة في أثناء شن الجماعة هجمات على قوات الأمن في أجزاء مختلفة من الإقليم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات القتل الأخيرة.

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