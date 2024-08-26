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تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري بالمملكة قريبا

8/26/2024 3:01:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة، المهندس أحمد الراجحي، منتدى الأسرة 2024، بنسخته السابعة تحت شعار ((الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير))، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة وذلك خلال يومي 1 - 2 سبتمبر بفندق الفيرمونت بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمهتمين في المجال الأسري والاجتماعي.
وسيشهد المنتدى تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري بالمملكة المعدة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الأسري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد البشرية ممثلة بوكالة تنمية المجتمع.
كما سيضم جلسة افتتاحية، إلى جانب خمس جلسات حوارية ستُعقد على مدار يومي المنتدى، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية، ومعرض مصاحب يضم 18 جناحًا لجهات مرخصة مختصة في الإرشاد الأسري والنفسي.

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