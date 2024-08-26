تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري بالمملكة قريبا

(MENAFN
- Al Watan)
يرعى وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة، المهندس أحمد الراجحي، منتدى الأسرة 2024، بنسخته السابعة تحت شعار ((الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير))، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة وذلك خلال يومي 1 - 2 سبتمبر بفندق الفيرمونت بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمهتمين في المجال الأسري والاجتماعي.
وسيشهد المنتدى تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري بالمملكة المعدة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الأسري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد البشرية ممثلة بوكالة تنمية المجتمع.
كما سيضم جلسة افتتاحية، إلى جانب خمس جلسات حوارية ستُعقد على مدار يومي المنتدى، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية، ومعرض مصاحب يضم 18 جناحًا لجهات مرخصة مختصة في الإرشاد الأسري والنفسي.
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