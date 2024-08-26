السمع والطاعة من محبة الوطن

إن الإسلام جعل محبة الوطن عنواناً مهماً ومحاطاً بطاعة الله عز وجل وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر والسلوك القويم باتباع تعاليم الإسلام السمحة الوسطية، فمن واجب كل مواطن أن يحرص على إعمار وطنه والارتقاء به في جميع المجالات من خلال عمل الخير، الدأب على الرشد، والتمسك بالقيم الكريمة والمبادئ الأصيلة.

والتزود بالعلم والمعرفة لأنه أساس التطور، وتوظيف الخبرات والإمكانات وتسخيرها في خدمة الوطن، وأن الإنسان إذا ما أحب وطنه استشعر مسؤولية المحافظة على أمنه واستقراره، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يهبه محبة الوطن في المدينة تحقيقاً للاستقرار والطمأنينة.

ومن أعظم ما جاء به ديننا الحنيف بربط طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ارتباطاً وثيقاً محكماً بطاعة ولي الأمر، حيث قال تعالى في كتابه الحكيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..}، حيث إنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعة ولاة الأمر والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، حتى يرسخ الأمن ويقام ميزان العدل وتستتب الطمأنينة في الأوطان جمعاء.

طاعة الله عز وجل، هي الطاعة الأولى والواجبة ولا يختلف اثنان عليها، طاعته جل وعلا في أوامره والابتعاد عما نهى عنه، الالتزام بالعبادات والتقرب إليه بها، وترسيخ أدب المعاملات والعمل على الاجتهاد فيه، والابتعاد عن الظلم والبقاء على ميزان العدل في كل ما يقوم به المرء في يومه، الاجتناب عن ما نهى عنه في علانية أو خلوة، ومراقبته جل وعلا في كل وقت وحين.

طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تأتي تلك الطاعة مرتبطة بالطاعة الأولى، وهي طاعة الله عز وجل، مكملة لها ومفصلة، حيث دعانا صلى الله عليه وسلم إلى التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح، وقد أتت تلك الطاعة من خلال باب الأخلاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «بُعِثتُ لأُتَمِّمَ صالِحَ الأخْلاقِ»، فالأخلاق في كل تفاصيل حياتنا اليومية، أخلاقك في منزلك وعملك ومجتمعك، فالأخلاق هي أساس محبة الناس لك ومحبتك لهم.

طاعة ولي الأمر، طاعة مهمة موجبة، وهي من أهم الطاعات بعد طاعة الله ورسوله، وتأتي تلك الطاعة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمحبة الوطن والذود عن حياضه، فولي الأمر بطاعته ترقى الأوطان وتحقن الدماء وتقام العبادات بطمأنينة وترسخ دعائم الأمن ويقام ميزان العدل ويسود التطور والتميز على الصعيد الوطني والدولي، فباب طاعة ولي الأمر مهمة جداً والالتفاف حول القيادة الرشيدة دأب الصالحين والعاقلين، والبيعة لهم قد تمت من أجدادنا وآبائنا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم:

«مَن مَاتَ وَليسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، فالمغفور بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان لا يختم خطاباته إلاّ بتوقيع «والدكم»، فقد كان وما زال نِعم الأب والقائد والمعلم والحكيم، علّم ودعم ورسّخ العادات الأصيلة والتقاليد النبيلة بين أبناء شعبه، واليوم بتوفيق الله تعالى وفضله علينا يستمر أبناؤه على النهج الحكيم ذاته.

حفظ الله الإمارات العربية المتحدة من شرور الأعداء، ودحض مكر الماكرين بها، وجعل كل من أراد بهذا البلد سوءاً أن يشغله في نفسه، وأن يجعل وطننا الإمارات وطن أمن وأمان ووطن خير وسلام، وأن يحفظ قيادته وولاة أمره وأن يجعل أبناء هذا الوطن ملتفين ومتآلفين أبد الآبدين حول قيادته، فنحمده جل وعلا على ولاة الأمر في وطننا الإمارات العربية المتحدة، ولاة أمر أقاموا العدل فينا، ورسّخوا دعائم الأمن بيننا، وسهروا على راحة أبنائهم حتى ينعم وطننا بالأمن والسلام.