سحر البدايات

بعد موسم إجازات طويل يعود طلابنا إلى مدارسهم وجامعاتهم، عبر موسم دراسي جديد، وبداية جديدة محملة بآمال وطموحات جديدة تستوعب أيضاً الكوادر التعليمية والأسر والعائلات، التي تعود مع سياق اليوم الدراسي الأول، إلى نظام وروتين أيام المدرسة.

رائحة الصباح تبقى مختلفة، وتفاصيله تعيد للأذهان المشاهد القديمة المتجددة، حافلات مدرسية في انتظار صعود الطلاب، وعلى مقربة منها سيارات أولياء أمور تقل صغاراً يقاومون آثار تغيير موعد استيقاظهم، وهذا الصغير الذي كان بصحبة والديه دائماً أمام باب منزله في انتظار الحافلة، ها هو اليوم يقف حاملاً حقيبته متسلحاً بثقة والديه فيه، واعتماده على نفسه، وآخر أتيح له أخيراً ممارسة سلطة ومسؤولية الأخ الأكبر، فراح يقبض على كفّ أخته الصغرى، حاثاً إياها على الهدوء والصبر في انتظار الحافلة.

مشاهد البدايات الجديدة وتفاصيلها أوسع من أن يحاط بها، فهي تتجدد مع كل طالب، وتختلف بين يوم وتاليه، والجميع معني بالأمر، حتى أولئك الذين تجاوز أبناؤهم المراحل السنية المدرسية، يحرصون على معايشة تفاصيله الحيوية، ويفضلون أن يكونوا جزءاً من هذا المشهد، بمتابعته في وقائع الأحفاد وسرد الأقارب والأصدقاء والجيران.

يظل للبدايات سحرها الخاص، فالنشاط والحماس والشغف التي تحملها دائماً مختلف، وكذلك استقبالنا لها، وتعاملنا معها، وإحساسنا بها، وإن تكررت، ومع كل بداية جديدة لا يبدو أن الليلة تشبه البارحة، فلا العقل أو الخيال البشري يتوقف عن إنتاج الجديد، ولا التحديات أو الظروف تبقى هي ذاتها، بل قد تتغير بين عشية وضحاها.

لو نبشنا في ذاكرة مقالات الرأي لوجدنا غيرنا وأنفسنا يكرر الحديث عن ظواهر أو مناسبات سنوية، كل عام في ذات التوقيت، وكأن الاهتمام الإعلامي تماماً كالعديد من الظواهر الطبيعية، موسمي بطبعه، وهو أمر ازداد مع اعتماد الأمم المتحدة أياماً عالمية عديدة، جعلت الظاهرة الواحدة تأخذ بعداً كونياً.. وليس محلياً أو إقليمياً.

ولكن مع ذلك يبقى للحدث الواحد ملايين، بل مليارات المذاقات، بتعدد ألسنة وحواس المستقبلين له حول العالم، بل وتعدد السياق النفسي والاجتماعي والزمني لذات الشخص، مع توالي البدايات.وفي عامنا الدراسي الجديد نتمنى لأبنائنا وأسرهم وكوادرنا التعليمية، وكامل المنتمين للمنظومة التربوية، ومجتمعنا بأسره، أروع البدايات... تقود الجميع بمشيئة الله، لأفضل النتائج والإنجازات، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وطريق الإنجازات الكبرى على مختلف الصعد ينطلق من البدايات الموفقة.