القيمة الاجتماعية للمدرسة

كلما كانت جودة عالية ومميزة كانت مخرجاته أكثر مهارة وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات الحياة والمستقبل، ليست مجرد مبنى يضم الطلبة بل أصبح مكاناً مواكباً لتطورات الحياة الاجتماعية وما فيها من تغيرات مهمة تمس الجوانب الاجتماعية والنفسية في شخصية الطالب حتى يستطيع مواجهة تغيرات الحياة المستمرة، لذلك فالعملية مشتركة بين الأسرة والمجتمع في تحمل مسؤوليات التنشئة الاجتماعية للأفراد وإعدادهم لمواجهة الحياة.

تعنى المدرسة اليوم بالتكيّف الشخصي والاجتماعي للتلميذ تماماً بقدر اهتمامها بنجاحه وتحصيله الدراسي في المواد المختلفة، لذا كان من واجب المدرسة السعي نحو تنمية جوانب شخصية التلاميذ لتحقيق نمو متكامل، جسمياً وعقلياً ووجدانياً واجتماعياً وروحياً. وأصبحت تقوم اليوم بوظيفة التربية والتعليم والاهتمام بالدائرة الاجتماعية للطفل.

حيث يجتمع مع رفاقه ومحيطه على اختلافهم الثقافي والاجتماعي ويتعلم أدواراً اجتماعية جديدة تساعده على التعرف على حقوقه الكاملة من التعاون والانضباط في السلوك والتفاعل مع زملائه، وتساعده على نمو شخصيته من كافة جوانبها.



تسهم المدرسة مع الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية للتلميذ، وذلك من خلال الصحة والرعاية الاجتماعية والنفسية ونحوها، حيث تعتبر منظومة مهمة في الرعاية للناس بصفة عامة ولكل من هو في مقتبل العمر بصفة خاصة، فكلما قدمت تلك المنظومة بمهارة وعلى درجة عالية من الرقي والتميز الخدمي كلما أسهمت في إخراج جيل ذكي يتمتع بالصحة والسلامة والمعرفة، جيل متوثب نحو المستقبل يستطيع القيام بدوره على أكمل وجه، جيل متسلح بالثقة والقدرة العقلية والنفسية على مواجهة التحديات مهما كان حجمها ومهما كان نوعها.

المشكلة الدائمة أن التماهي والتناسق بين منظومة الخدمات تحتاج لنجاحها للتكامل وتوزيع الأدوار بشكل سليم وصحيح، ففي المدرسة كمؤسسة تعليمية واجتماعية تستطيع القيام بدور محوري في الرعاية الصحية والنفسية، وتستطيع القيام بدور محوري في موضوع الرعاية الاجتماعية نفسها من حيث الفقر والرفاه ونحوها، من خلال المدرسة تستطيع مراكز الرعاية الاجتماعية معرفة الحالة المادية للأسرة.

ومن خلال المدرسة تستطيع مراكز الراعية الصحية معرفة الأمراض التي يعانيها الطفل. وأيضاً للمدرسة أدوار أكثر أهمية لكنها لم تفعل بالشكل الصحيح حتى الآن، مثل الأنشطة اللامنهجية واللامدرسية، ستجد عندها غياباً تاماً للمدرسة وأثرها، وفي هذا تحجيم وتقليل من قيمة المدرسة كمؤسسة اجتماعية فاعلة.