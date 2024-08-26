ماكرون: لا دافع سياسياً وراء القبض على مؤسس تيليغرام في فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار وإنه لا يوجد دافع وراءه.

تعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليجرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس، بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.

وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه. لكن قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفاً أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.

وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تيليجرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قراراً سياسياً بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليجرام.

وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحدث إلى أي محام يمثله.

وتقدر مجلة فوربس ثروة

دوروف

بنحو 15.5 مليار دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز