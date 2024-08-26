خلوة شباب دبي تنطلق الخميس لتعزيز دور الشباب في رسم ملامح المستقبل

يستعد "مجلس دبي للشباب" لإطلاق "خلوة شباب دبي" الخميس المقبل بمشاركة لفيف من الوزراء وحضور واسع من قيادات دوائر ومؤسسات حكومة دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والابتكار والفضاء والثقافة والخدمة المجتمعية، وتواجد مميز من أعضاء مجالس الشباب في الإمارة.

وتشكّل الخلوة، المُقامة تحت رعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، منصةً استراتيجيةً هدفها دعم الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والإبداع والابتكار. وستتيح الخلوة للشباب التواصل المباشر مع قيادات وصُنّاع قرار، وستمنحهم فرصة تبادل الأفكار والخبرات، بما لهذا المحفل من أثر في تحفيز الشباب على طرح حلول مبتكرة من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة دبي وريادتها على الصعيدين المحلي والدولي.

ويأتي تنظيم الخلوة في إطار التزام دبي بالاستثمار في طاقات الشباب وإعدادهم للقيام بدور فعال ومؤثر في تحقيق رؤية الإمارة المستقبلية، وإشراكهم في حوار يواكب تطلعات دبي ومستهدفاتها الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث ستتطرق نقاشات الخلوة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، بما في ذلك: الابتكار، والاقتصاد، والفضاء، والقيم الثقافية، والخدمة المجتمعية، بهدف وضع خطط واستراتيجيات تسهم في دعم الأجندة الوطنية للشباب 2031.

تمكين الشباب

وفي هذا الصدد، قال حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب: "تُعد خلوة شباب دبي خطوة مهمة في مسيرة تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة مستقبل الإمارة. نحن نؤمن بأن الشباب هم القوة الدافعة نحو التطوير الإيجابي، ونسعى من خلال هذه الخلوة إلى تمكينهم من بناء وصقل مهاراتهم القيادية والإبداعية، وإشراكهم في عملية صُنع القرار. نتطلع إلى مناقشات مثمرة وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل حافل بالفرص لدبي."

من جانبه، قال جابر الزيودي، رئيس مجلس شباب "دبي للثقافة": "الخلوة فرصة استثنائية لتمكين الشباب من التعبير عن طموحاتهم وأفكارهم، وقدرتهم على التأثير الإيجابي في المشهد الثقافي المحلي، والمشاركة في بناء المجتمع ورسم ملامح مستقبل الإمارة. ونتطلع في "دبي للثقافة" إلى الاستفادة من مخرجات الخلوة واستثمارها في تأسيس منصات حوارية مُلهِمة تجمع الشباب وصُنّاع القرار والخبراء في الإمارة، وتحفزهم على تبادل الآراء والخبرات".

من المنتظر أن تثمر الخلوة مجموعة من المخرجات المهمة التي ستسهم في رسم ملامح المستقبل، وتفعّل دور الشباب في مختلف المجالات، تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والريادة.

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