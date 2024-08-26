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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء كرواتيا في زغرب ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

8/26/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في زغرب معالي أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة، وذلك بحضور معالي دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية.

عقد اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية كرواتيا ، وجرى خلاله بحث مسارات التعاون والشراكة بين البلدين بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتغير المناخي والمجالات الحيوية كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن معالي أندريه بلينكوفيتش خلال اللقاء أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى دولة الإمارات ، وذلك في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية كرواتيا الصديقة ، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتطورة وأن هناك حرصا مشتركا على دفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أندريه بلينكوفيتش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها ، وأعرب سموه خلال اللقاء عن تمنياته لجمهورية كرواتيا وشعبها التقدم والرخاء.

وفي سياق متصل، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكرواتي مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

كما وقع سموه ومعالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كرواتيا.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة أحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

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