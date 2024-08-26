عبدالله بن زايد يلتقي في زغرب وزير خارجية كرواتيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا.
وبحث اللقاء الذي عقد اليوم في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى زغرب ، علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالمسارات التنموية بالبلدين.
وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز آفاق التعاون في قطاعات عدة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والسياحة.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين مؤكدا أن كرواتيا تعد شريكا مهما لدولة الإمارات وأن لدى البلدين حرصا مشتركا على استثمار الفرص المتاحة كافة لتطوير وتمتين التعاون الثنائي لضمان تحقيق منافع مشتركة طويلة الأمد.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي غوردان غرليتش رادمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة أحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.
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