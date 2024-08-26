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عبدالله بن زايد يلتقي في زغرب وزير خارجية كرواتيا

8/26/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا.

وبحث اللقاء الذي عقد اليوم في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى زغرب ، علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالمسارات التنموية بالبلدين.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز آفاق التعاون في قطاعات عدة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والسياحة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين مؤكدا أن كرواتيا تعد شريكا مهما لدولة الإمارات وأن لدى البلدين حرصا مشتركا على استثمار الفرص المتاحة كافة لتطوير وتمتين التعاون الثنائي لضمان تحقيق منافع مشتركة طويلة الأمد.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي غوردان غرليتش رادمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة أحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

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