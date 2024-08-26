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الخارجية والحرس الوطني ينفذان رابع مهمة إسعاف جوي

8/26/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني - المركز الوطني للبحث والإنقاذ - بتنفيذ رابع مهمة إسعاف جوي لمصابة تعرضت لحادث مروري بليغ مع عائلتها في سلطنة عمان الشقيقة نتج عنه وقوع إصابات بليغة.

وبتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصابة من سلطنة عمان الشقيقة بعد تلقيها العلاج في مستشفى نزوى في سلطنة عمان إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دولة الإمارات عبر طائرة البحث والإنقاذ لاستكمال علاجها برفقة عائلتها.

وفي هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العمانية ودورهم البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الامارات في مسقط بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوي.

وتؤكد وزارة الخارجية على جميع المسافرين ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة المرورية، والتقيد بالسرعة المحددة للطريق وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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