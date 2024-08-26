برنامج دبي الدولي للكتابة يطلق ورشة كتابة الرواية في الأردن

أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق أولى ورش "كتابة الرواية" في المملكة الأردنية الهاشمية والتي ستتواصل لمدة أربعة أشهر

وتعد هذه الورشة أولى الورش التي تعنى بشؤون الأدب والكتابة العربية التي ينظمها برنامج دبي الدولي للكتابة في الأردن وتهدف إلى تزويد الشباب الموهوب بالمهارات الأدبية وتعليمهم أُسس الكتابة الروائية والكتابة الإبداعية باستخدام أحدث وأفضل الأساليب المعاصرة ورفدهم بتدريب عملي وإرشادات متواصلة تصقل خبرات المشاركين وتؤهلهم للخروج بأعمال روائية متميزة.

وأعرب سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن سروره بأن تسهم المؤسسة في إثراء الحراك المعرفي والأدبي لدى شرائح المجتمع الأردني ولاسيما فئاته الشابة من خلال ورشة "كتابة الراوية" التي تستهدف المواهب الأدبية والروائية الشبابية وتسعى لتنمية مهاراتهم الكتابية وتأتي هذه الورشة استمرارا للورش التي نظمها برنامج دبي الدولي للكتابة في عدد من المدن والعواصم العربية وتأكيداً على حرص المؤسَّسة على توسيع قنوات الدعم والتمكين للشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي".

ويأتي تنظيم الورشة التي تعقد في مقر مؤسسة عبدالحميد شومان في عمان تحت إشراف الدكتورة شهلا العجيلي الكاتبة والأكاديمية المتخصصة في الأدب العربي..

انسجاماً مع رؤية البرنامج المتمثلة في إغناء الحركة الأدبية والمعرفية لدى الأوساط العربية ودعم المواهب الشابة في مجال الكتابة الروائية حيث تتضمن تقديم تعليم نوعي ونصائح عملية مهمة للكتاب الناشئين بإشراف الدكتورة شهلا العجيلي صاحبة الخبرة الطويلة في حقل الرواية العربية ما يسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية ومدهم بالزاد المعرفي وأدوات الكتابة التي تعدهم لإنتاج أعمال روائية قادرة على المنافسة على المستوى العربي والعالمي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج دبي الدولي للكتابة ينظم ورش الترجمة وقصص الأطفال والقصص القصيرة إلى جانب ورش الرواية والنقد الأدبي والترجمات بأنواعها حيث يهدف إلى دعم الكتاب والمبدعين من الناشئة والشباب في العالم العربي وتنمية حب القراءة والكتب لديهم وتعزيز دور الأدب وأهميته في المجتمع.