سفارة الإمارات في باريس تعزز شراكتها مع جمعية التضامن الفرنسية مع النساء لمكافحة العنف الأسري والمنزلي

قامت سفارة دولة الإمارات في باريس بتجديد شراكتها مع "جمعية التضامن الفرنسية مع النساء (LSF)"، وهي جمعية خيرية متخصصة في دعم النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري والمنزلي. حيث تم إطلاق هذه الشراكة في عام 2022 بتأسيس أول مأوى طارئ ضمن شبكة" LSF"، وهو "بيت التضامن مع النساء 91"، الذي وفّر الحماية لأكثر من 80 إمرأة وطفلا حتى الآن.

سيسمح الدعم المتجدد من السفارة لجمعية " LSF " بتحسين خدماتها المعنية بمكافحة الفقر وتجديد مرافق "بيت التضامن مع النساء 91". وقد استفادت أكثر من 1500 إمرأة خلال عام 2023، من خدمات مكافحة الفقر التي تقدمها الجمعية، حيث تم توفير المواد الضرورية الأساسية، بالإضافة إلى توفير مكان آمن للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري والمنزلي، وسيمكّن هذا الدعم الجمعية من تعيين متخصصين جدد في فريقها.

وأعلنت السفارة أيضاً عن تنظيم رحلة إلى دولة الإمارات لعدد من النساء والأطفال الذين تدعمهم " LSF"، للاطلاع على الثقافة الإماراتية الغنية والمتنوعة والتعرف على قيم دولة الإمارات في تمكين النساء وحماية الأطفال، مستلهمين من الأسس الراسخة التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ونظمت السفارة فعالية بتجديد هذه الشراكة، تضمنت مجموعة من الأنشطة، مما أتاح لهم الفرصة للاحتفال بالقيم التي تحملها الإمارات العربية المتحدة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. كما تم تنظيم جولة في البيت الأولمبي الإماراتي. حيث تعرفت النساء والأطفال على الثقافة الإماراتية بشكل أعمق وشاركوا أحاديث ملهمة قدمها الرياضيون الإماراتيون مها عبد الله الشحي، وصفية الصايغ، ويوسف راشد المطروشي، الذين شاركوا رؤاهم عن مسيرتهم الرياضية والأولمبية.

وتعكس شراكات السفارة الخيرية، مثل البيت الأولمبي الإماراتي، قيم التسامح والتعايش السلمي والتضامن التي تُعد قيماً راسخة لدى دولة الإمارات، كما تعكس الروح الحقيقية للأولمبياد. وقد تم تصميم الموقع ليعكس عادات وتقاليد دولة الإمارات، وقيمها الرائدة وحفاوة الاستقبال والضيافة.

وقالت سعادة هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية: " يؤكد تجديد هذه الشراكة الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتمكين المرأة وحماية الأطفال كعناصر أساسية للتماسك الاجتماعي،و يسر السفارة أن تساهم في الجهود الدولية التي تقوم بها دولة الإمارات لصالح النساء والأطفال، وأن تؤكد من جديد التزامها تجاه المركز، خاصة مع تزايد الحاجة إلى هذا الدعم، حيث نعمل على تعميق شراكتنا مع LSF، وقد تأثرت بشدة مرة أخرى بقصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن صعوبات كبيرة، وتأتي هذه المساعدة في إطار جهود السفارة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يمررن بها".

من جانبها قالت باتريشيا روف، المؤسسة والمديرة لجمعية التضامن الفرنسية مع النساء (LSF): "نعبر عن امتناننا للثقة التي منحتنا إياها دولة الإمارات،و بفضل التزام شركائنا على المدى الطويل، أصبح بإمكاننا تحقيق مهمتنا بشكل أكثر فعالية في تقديم الدعم اللازم للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، نود تقديم جزيل الشكر مرة أخرى للسفارة على هذا اليوم المميز الذي جمع بين التضامن الاجتماعي والرياضة، والذي كان له تأثير بالغ في دعم قضيتنا".

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