في إطار إسهاماتها بمسيرة الوطن.. 34.6% نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالإمارات

تواصل سيدات الأعمال في الإمارات إسهاماتهن في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة للمجتمع ضمن مسيرة الوطن عبر عقود.

وشهدت أعداد سيدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية في ظل دعم ومجتمعي نموا مطردا خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال.

ووفق تقرير حديث، صادر عن مجلس سيدات أعمال الإمارات فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.6% في عام 2024، مقارنة بـ 32.5% في عام 2023.

وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، وأن 77.6% من الأعمال المملوكة للنساء في الإمارات، يقودها نساء تحت سن الأربعين ما يدل على دورهن الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء، يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات، و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية في الدولة.

وتطرق التقرير إلى برنامج“رائدات المستقبل”، الذي أطلق تحت رعاية مجلس سيدات أعمال الإمارات، بهدف تدريب وتمكين ألف سيدة أعمال شابة خلال عام 2024، مع تقديم منح تمويلية تصل إلى 500 ألف درهم لكل مشروع.

وأشار إلى اتفاقيات الشراكة الموقعة بين مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعدد من الجامعات المحلية والدولية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار.. وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تسجيل أكثر من ألفي شركة جديدة، أسستها سيدات أعمال إماراتيات تمثل حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال نفس الفترة.

وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال حصلن على تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم، من خلال برامج الدعم الحكومية والخاصة في عام 2024، مقارنة بـ 950 مليون درهم في عام 2023 وأسسن صناديق استثمارية بقيمة 400 مليون درهم لدعم مشاريع المرأة الناشئة.

وعلى صعيد الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة أسست مجموعة من سيدات الأعمال منصة رقمية مبتكرة، تقدم خدمات الاستشارات والتمويل لمشاريع المرأة، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم التوصيات.

فيما أطلقت مجموعة من سيدات الأعمال تطبيقا ذكيا جديدا، يساعد في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويقدم حلولا متكاملة للتسويق الرقمي وإدارة الموارد البشرية.

وأكد التقرير أن سيدات الأعمال واصلن تميزهن في إطلاق المشروعات المبتكرة الخاصة بالطاقة المتجددة والاستدامة البيئية من بينها مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من الأسطح المنزلية والمباني التجارية، وتأسيس شركة ناشئة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي باستثمارات بلغت قيمتها 200 مليون درهم، وإطلاق منصة تجارية إلكترونية تربط بين الحرفيين والمصممين المحليين والسوق العالمية، التي حققت إيرادات تجاوزت 150 مليون درهم في أول سنة من إطلاقها.

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