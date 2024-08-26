أبل ستكشف عن هواتف آيفون الجديدة في 9 سبتمبر

أعلنت شركة "أبل"، اليوم الاثنين، أنها ستعقد حدثها للخريف في التاسع من سبتمبر المقبل، في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن المتوقع أن تكشف عن سلسلتها الجديدة من آيفون.

ويتوقع محللون دورة تحديث قوية لطائفة من أجهزة آيفون الجديدة تمثل فيها ميزات الذكاء الاصطناعي نقطة الترويج الرئيسية.

وكشفت أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو الماضي عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي طال انتظارها تدمج تقنية "ذكاء أبل" الجديدة في مجموعة تطبيقاتها منها سيري وإدخال روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي لشركة أوبن إيه.آي في أجهزتها.

وسيكون كشف أبل المقبل عن الأجهزة الجديدة مهماً نظراً لسعيها للتخلص من تباطؤ عالمي في المبيعات، وخاصة في الصين.

وسيظهر الحدث أيضاً مدى إدماج أبل للذكاء الاصطناعي في أجهزتها من الجيل التالي.