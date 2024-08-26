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ارتفاع معظم الأسهم الخليجية.. وتحرك عرضي في السعودية

8/26/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين بعد أن أشار رئيس مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة على الأرجح في سبتمبر.

واستعاد مؤشر سوق دبي مستويات مارس بدعم ارتفاع الأسهم القيادة، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.75 % إلى مستوى 4324.75 نقطة، مع زيادة سهم إعمار العقارية 1.06 بالمئة.

وأنهت بورصة قطر الجلسة على ارتفاع بأكثر من 1% إلى مستويات 10222 نقطة، بقيادة سهم بنك قطر الوطني، الذي أغلق على ارتفاع اثنين بالمئة.

سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعاً في ختام الجلسة وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.45% عند 6066 نقطة.

كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.20%.

وسيطر الاتجاه العرضي على السوق السعودي عند الإغلاق وذلك بعد 9 جلسات متتالية من المكاسب، واستقر تاسي عند 12261 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.01%.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.19%، ومؤشر البحرين 0.06%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2 بالمئة، بدعم من قفزة سهم المجموعة المالية القابضة (هيرمس) 6.4 بالمئة.

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