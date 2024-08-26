وول ستريت تنفس الصعداء.. و«داو جونز» إلى مستوى قياسي

تباين أداء المؤشرات الأمريكية، أمس، حيث ارتفع داو جونز، مع تركيز الأسواق على نتائج «إنفيديا» وتقرير التضخم المهم للغاية المقرر صدوره هذا الأسبوع، في حين دفع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط المستثمرين لتوخي الحذر.

وارتفع مؤشر الصناعي إلى مستوى قياسي، متجاوزاً موجة بيع في أوائل أغسطس، حيث ينتظر المتداولون تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأفق، وزاد «داو جونز» 0.44% إلى 41.357 نقطةوتراجع مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 0.30% إلى 5.617 نقطة، وانخفض مؤشر بنسبة 1% إلى 17.690 نقطة.

وتتجه الأسهم صعوداً، بعد أسبوع قوي أبرزته تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في الأفق. وكانت وول ستريت تنتظر بفارغ الصبر خفض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء بعض البيانات الاقتصادية المقلقة التي أشعلت موجة بيع في بداية أغسطس وأثارت قلق المستثمرين من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «نعتقد أنهم سيخفضون 25 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، لأنهم يريدون أن يعرف السوق أنهم ليسوا متخلفين عن المنحنى، ولكن في الوقت نفسه، يريدون التأكد من أنهم لن يدخلوا بسرعة كبيرة في وضع التخفيض».

وأضاف: «في الوقت الحالي، وول ستريت تتنفس الصعداء؛ لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، وسينتظرون بفارغ الصبر نتائج شركة إنفيديا غداً الأربعاء ثم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع أيضاً».

أوروبا

ولم تسجل الأسهم الأوروبية تحركاً يذكر، أمس في مستهل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة.واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 518.22 نقطة خلال التداولات. ولامس المؤشر أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي 0.04%، وداكس الألماني 0.30%، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.48%، وكاك الفرنسي 0.13%.وزادت الوظائف غير الزراعية في سويسرا 1.3 % في الربع الثاني، كما تصدر بيانات تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي بأكبر اقتصاد في أوروبا الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضاً هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في إسبانيا وبيانات مبيعات التجزئة الألمانية، فضلاً عن أسعار المستهلكين الأولية.ويختتم الأسبوع ببيانات أولية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا، وبيانات توظيف في ألمانيا والإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.

وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر على مؤشر ستوكس 600 إذ انخفض 0.4 %، لكن قطاع العقارات عوض هذه الخسائر وارتفع 0.5 %.وتراجع سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون في جزر فارو 2.5 % بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني. أما سوق الأسهم في لندن فكانت مغلقة بسبب عطلة.

اليابان

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وسط ضغوط على أسهم المصدرين بما في ذلك الشركات المرتبطة بالرقائق وشركات السيارات بسبب قوة الين.وهبط «نيكاي» 0.66 % ليغلق عند 38110.22 نقاط، متعافياً من تراجع وصل إلى 1.4 % في وقت سابق من الجلسة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى «توكاي طوكيو إنتليجنس»: «بالإضافة إلى قوة الين، هناك بعض العوامل التي تجعل المستثمرين مترددين في الإقبال على الرهانات الإيجابية. وعلى المدى القصير للغاية، هناك ترقب لتوقعات إنفيديا هذا الأسبوع».

وقدم الأداء القوي الذي حققته «إنفيديا» دعماً لأسواق الأسهم خلال عام 2024، وقد تكون أرباحها وتوقعاتها المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع نقطة تحول رئيسية لمعنويات السوق قبل وقت جرت العادة على أن يكون متقلباً كل عام.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، وسط تناقض حاد بين الميل للتيسير النقدي من جانب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وبين النبرة التي تميل للتشديد من جانب رئيس بنك اليابان كازو أويدا.

وقال ياسودا «خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي أمر إيجابي للأسهم... فيما يسعى بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من الآن. والفجوة في سياساتهما تلقي بظلالها على سوق الأسهم».وأكد أويدا يوم الجمعة مجدداً عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مسار يفضي إلى هدف 2 % بشكل مستدام، مما يشير إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق لن تعرقل خطة رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وانخفضت أسهم الشركات ذات الثقل والمرتبطة بالرقائق، على الرغم من ارتفاع مؤشر شركات أشباه الموصلات الأمريكي 2.79 % يوم الجمعة. وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.51 % وهبط سهم أدفانتست 2.43 %.

وانخفض قطاع السيارات 2.87 % ليصبح الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.ويتحرك الين والأسهم عادة في اتجاهين متعاكسين، إذ يؤدي صعود العملة اليابانية لإلحاق الضرر بقدرة المصدرين على المنافسة، كما يجعل الأسهم أكثر تكلفة بالنسبة للأجانب.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 % إلى 2661.41 نقطة، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سهم تويوتا موتور 3.15 %.وارتفع سهم نيتوري هولدنجز 3.95 % بفضل توقعات بأن قوة الين ستعزز التوقعات بالنسبة لشركة بيع الأثاث وأدوات المطبخ بالتجزئة، والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات للحصول على المواد اللازمة لمنتجاتها.