كندا تنضم إلى حرب أمريكا وأوروبا ضد السيارات الكهربائية الصينية

أعلنت الحكومة الكندية فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على الواردات الصينية من السيارات الكهربية تماشياً مع إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، وأوروبا.كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أمس، أن تعريفة جمركية بقيمة 25 % ستفرض على واردات الصلب والألمنيوم الصيني.

وقال خلال اجتماع وزاري في مدينة هاليفاكس، بمقاطعة نوفا سكوشيا: «هناك جهات مثل الصين اختارت منح نفسها ميزة غير عادلة في السوق العالمية».وكانت حكومة ترودو بدأت مشاورات لمدة ثلاثين يوماً حول هذه القضية في وقت سابق من الصيف لمواجهة ما قالته نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، إنه جهد واضح من جانب الشركات الصينية لخلق فائض إمداد عالمي.

وتأتي خطوة كندا بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية عن خطط لفرض تعريفات جمركية أعلى على السيارات الكهربائية صينية الصنع.وشجع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كندا على القيام بالأمر نفسه خلال اجتماع مع ترودو وأحد وزراء حكومته في مقر وزاري في هاليفاكس، بنوفا سكوشيا أول من أمس.

وحالياً لا تستورد كندا سيارات كهربائية صينية الصنع، سوى تلك التي تنتجها شركة تسلا في مصنعها في شنغهاي. ولا توجد سيارات كهربائية صينية تباع أو تستورد في الوقت الحالي.وكانت فريلاند قالت: إن كندا سوف تتحرك بالتنسيق مع حلفائها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك أمريكا الشمالية قطاع سيارات متكاملاً.

وأعلنت فريلاند أن حكومتها ستعمل على ضمان عدم تحول كندا إلى مكب نفايات للإمدادات الصينية الفائضة.وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن دعم الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية وغيرها من السلع الاستهلاكية يضمن عدم اضطرار الشركات الصينية إلى تحقيق ربح، ما يمنحها ميزة غير عادلة في سوق التجارة العالمية.

وبإمكان الشركات الصينية بيع السيارات الكهربائية بأقل من اثني عشر ألف دولار.وتتمتع مصانع إنتاج خلايا الطاقة الشمسية ومصانع الصلب والألمنيوم في الصين بسعة إنتاجية كافية لتلبية جزء كبير من الطلب العالمي، حيث يزعم المسؤولون الصينيون أن إنتاجهم يبقي الأسعار منخفضة، وأنه يساعد في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.



